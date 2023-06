Vox rechaza formar parte del gobierno de Manilva

El partido Vox ha rechazado formar parte del nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Manilva y se centrará en hacer una labor de oposición durante los próximos 4 años, tras alcanzar un acuerdo que ha permitido convertir al popular José Manuel Fernández en alcalde de la localidad con el apoyo de Con Andalucía- Izquierda Unida Manilva, según ha informado este lunes el concejal electo de la formación, Antonio Marín.

El Pleno de investidura del pasado sábado dio la Alcaldía al popular tras recibir los votos a favor de Vox y Con Andalucía, lo que ha generado la baja automática en la formación de izquierdas de los 4 ediles que levantaron la mano para apoyar a Fernández, que pasarán al grupo de concejales no adscritos.

Marín ha destacado que la situación económica del municipio y el aumento de la deuda municipal durante el pasado año ha generado que Vox facilite un acuerdo de investidura con el PP. Además, ha agregado que “dada la situación judicial en la que están inmersos algunos dirigentes de Compromiso Manilva y, hasta que la Justicia se pronuncie al respecto, no consideramos razonable ni oportuno, facilitar el gobierno a esta formación política”.

Por otra parte, ha señalado que desde Vox “desconocemos los detalles del acuerdo alcanzado por el Partido Popular con Izquierda Unida”, asegurando que “no ha pactado nada ni mantenido conversación alguna” con la formación de izquierdas.

El edil ha remarcado que “Vox no ha acordado ningún pacto de gobierno, de hecho no ha aceptado su participación en el equipo de gobierno”.

De esta forma, ha apuntado que “Vox se mantiene en la oposición como garante del buen hacer, realizando una fiscalización continua”, valorando que “por higiene y transparencia política éste ha sido el mejor acuerdo posible”.

El acuerdo con el PP incluye una auditoría de cuentas

Sobre los detalles del acuerdo alcanzado con el Partido Popular, Marín ha puntualizado que el PP, tras formar gobierno, se compromete a implementar medidas contempladas en el programa electoral de Vox. Entre ellas se encuentra “realizar una auditoría de las cuentas municipales por empresa externa”, “destinar una mayor dotación económica y de personal para la Policía Local con el objeto de aumentar la seguridad y trabajar contra la ocupación ilegal”, y “disminuir al máximo que permita la ley la tasa por ocupación de vía pública para establecimientos hosteleros y el comercio local”.

Sobre el trabajo que realizará el partido desde la oposición durante los próximos 4 años, Antonio Marín ha puesto de manifiesto que “Vox sólo va a dar paso a aquellas propuestas que sean beneficiosas para Manilva, se ajusten a derecho, sean necesarias y económicamente viables; y acordes con los principios” de la formación.

Además, ha subrayado que “estas propuestas serán apoyadas por Vox vengan de donde vengan”, mientras que ha subrayado que “no dará su apoyo a aquellas que no beneficien claramente a Manilva, no se ajusten a derecho, no sean necesarias o no sean económicamente viables, vengan de donde vengan”.