El agua vuelve a los ríos de la Axarquía de Málaga al paso de la borrasca Karlotta

Había muchas ganas de ver llover en la Axarquía, la comarca malagueña que más está sufriendo las consecuencias de la sequía, y aunque las lluvias de esta borrasca no vayan a servir para solucionar el problema, al menos llegan para dar una alegría al reseco campo. Un reflejo de las precipitaciones de la última noche puede verse en algunos de los ríos de esta comarca, como el río Turvilla a su paso por Algarrobo, donde el agua ha vuelto a correr este viernes para contento de los agricultores y vecinos tanto de este municipio como del resto de pueblos por cuyos términos municipales transita su caudal.

Hacía más de un año, si no más, que el agua de este río no alcanzaba a llegar al mar (en Algarrobo Costa) y probablemente en un par de días, de no seguir las precipitaciones, este último tramo del río volverá a secarse. A sabiendas de ello, más de uno se ha acercado hasta la desembocadura para inmortalizar la escena. La deseada imagen es resultado de las lluvias de esta pasada noche en el entorno de las Sierra Tejeda y Almijara, donde se encuentra su nacimiento, y en cuyas localidades cercanas se han recogido en torno a 40 litros por metro cuadrado.

Todavía se espera que en la tarde de este viernes siga lloviendo en la Axarquía, aunque los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a que a partir de las 17:00 horas bajarían considerablemente las cantidades. Hasta esa hora aún hay probabilidades bastante altas de que descargue algún que otro aguacero en municipios de la zona, como Cómpeta, Frigiliana o Canillas de Aceituno.

Los municipios de Málaga donde más ha llovido

Los mayores acumulados de lluvias, según la Red Hidrosur, se recogen en Cortes de la Frontera, Los Reales de Estepona y Jubrique, con 68,7; 69,2 y 52,6 litros por metro cuadrado en cada uno de estos puntos. Estas son las tres zonas en las que las precipitaciones han superado el umbral marcado por el nivel amarillo de alerta activada por la Aemet para este viernes (hasta las 21:00 horas) en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce.

En cuanto a cómo reciben los embalses de Málaga estas lluvias, el más beneficiado está siendo la de La Concepción (Marbella), que abastece a los municipios de la Costa del Sol Occidental. En este embalse se han recogido 56,4 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, según los datos de la Red Hidrosur actualizados a las 15:00 horas. Solo entre las 14:00 y las 15:00 han caído allí más de 15 litros.

El segundo en el que más ha llovido es el embalse de La Viñuela, en la Axarquía: 30,2 litros. Lo que es una buena noticia para este pantano, que sigue siendo el que peor estado presenta en la provincia, al 7,48% de su capacidad.

Casasola y El Limonero, ambos en Málaga capital, unos 13,6 y 10,2 litros respectivamente. Mientras que el embalse del Conde del Guadalhorce, el situado en Ardales, ha recibido apenas 13,8 litros en el último día, el de Guadalteba solo 13,6 litros.