Unos veinte alumnos, fuera del instituto que quieren en Benalmádena por un reajuste: "Falta previsión"

La polémica está servida. Un grupo de padres del CEIP Jacaranda de Benalmádena denuncia que en torno a 20 alumnos, que actualmente cursan sexto de primaria, no podrán estudiar en el instituto que habían escogido como preferente, el IES Benalmádena, por la "eliminación de una línea" de cara al curso que viene, al tiempo que se ha aumentado una en el colegio en el que están a punto de finalizar su etapa escolar. Dos decisiones que tachan de "falta de previsión" a efectos de poder acoger al mayor número de niños posible. Por su parte, la Delegación de Educación asegura que la circunstancia para el próximo curso es que ha disminuido el número de escolares, por lo que no se trataría de una eliminación de unidades, sino de "autorización de aquellas que corresponden y que pueden variar cada curso dependiendo del número de alumnado".

La lista de no admitidos en el centro preferente y de la reubicación, en la se encuentran estos menores, fue publicada el pasado viernes. Y el sábado se abrió un proceso de un mes de recursos de alzada y reclamaciones. Salvo resolución favorable, todo indica que deberán ir al IES Arroyo de la Miel, a casi cinco kilómetros de Benalmádena Pueblo (frente a los dos a los que se sitúa el otro), y que no cuenta con transporte escolar.

Una decisión que ha puesto a los padres en pie de guerra por múltiples motivos. El "más evidente", la distancia a la que se encuentra el centro. "Está más alejado de donde residen la mayoría de las familias", explica Isabel Ríos, portavoz de los padres. También critica que la falta de autobús escolar hará "imposible" la conciliación. "No hay familia trabajadora que pueda sostener el llevar a los niños a las 8:15 y recogerlos a las 14:45 cada día", por lo que gran parte de los menores se verán obligados a "coger cada mañana el autobús urbano". "Por lo menos yo no estoy dispuesta a que mi hija, de 11 años, tenga que hacer eso. No hay parada cerca y el resto de camino hay que hacerlo andando".

Igualmente, se da la particularidad de que el CEIP Jacaranda es bilingüe, el IES Benalmádena, al que querían que fueran, también; pero el IES Arroyo de la Miel, no. "¿Qué sentido tiene darle una educación bilingüe para después no continuarla?", apunta. Motivo por el que, avisa, van a presentar "todos los recursos necesarios". Por el momento, ya han enviado un escrito a la Delegación de Educación, y avanza que ya tienen en mente "como mínimo" dos manifestaciones para hacerse ver también en la calle.

Entretanto, desde Educación explican que el IES Benalmádena tiene dos centros adscritos: "El CEIP Mariana Pineda (con un 100% de adscripción) y el CEIP Jacaranda (con un 60%, pues comparte adscripción con otros IES)".

Adscripciones que "se mantienen sin alteración desde hace varios años, por lo que parte del alumnado del CEIP Jacaranda siempre ha transitado a otros centros: IES Cerro del viento e IES Arroyo de la Miel".

Asimismo, detallan que se da la circunstancia de que para el próximo curso ha disminuido el alumnado. "Por este motivo, y teniendo en cuenta los mismos porcentajes de cursos anteriores, al IES Benalmádena le corresponden cinco unidades, pues pasa de 202 alumnos en este curso a 177 para el próximo; es decir, 25 menos".

Una situación que no coincide con la realidad del municipio en sentido general. A finales de abril las AMPAS del municipio salieron a la calle para denunciar la saturación de los centros educativos que viene sufriendo Benalmádena, por lo que reclaman más personal y nuevos centros.

En este sentido, recordaron que hay los mismos centros en funcionamiento que había en 2008 (a la espera de que se construya un nuevo instituto), mientras que la población no ha dejado de aumentar en todo este tiempo.