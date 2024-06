Herido un conductor al volcar su camión en la A-7052

Se desconocen aún las causas de lo ocurrido, según informa Emergencias 112 a Málaga Hoy, pero sí se confirma que alrededor de las 19.00 ha tenido lugar un accidente en la A-7052, la carretera que enlaza Cártama y Alhaurín de la Torre. En el kilómetro 2 volcó el camión, conducido por un hombre, único ocupante del vehículo. A consecuencia del siniestro este quedó atrapado en la cabina principal y tuvieron que intervenir los efectivos del Consorcio de Bomberos para poder extraerlo de la misma.

No han trascendido aún detalles del estado de salud de la persona, pero sí que rápidamente ha sido trasladado al centro sanitario más cercano para que pudieran valorar su estado. Según 112 no hay más vehículos implicados y no se conoce qué ha podido estar tras este accidente en carretera.

Accidente de camión en Las Pedrizas

Justo hace una semana, el domingo 9 de junio, se daba otra incidencia con un camión. En este caso fue protgaonizado por un camión que se estrelló contra una gasolinera en la AP-46, en la autopista de Las Pedrizas. Alrededor de las 20:20 empezaron a llegar las llamadas a los servicios de emergencia alertando del accidente y rápidamente se personaron allí tanto la Policía Local como Bomberos y la Guardia Civil para sofocar la situación y socorrer a los implicados en el accidente. Según informó el 112 a Málaga Hoy, tres personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro. En concreto, dos hombres de 40 y 31 años y un menor de 8 años -con posible rotura de clavícula- fueron evacuados al Hospital de Antequera.

El origen del siniestro podría haber estado en el incendio que se generó en una de las ruedas del automóvil. "Se le fue el camión" y posiblemente hubo un fallo en los frenos, lo que hizo que el camionero perdiera el control, en el kilómetro 3, a la altura de Antequera, y estrellase el vehículo contra la gasolinera. Teniendo en cuenta el potencial riesgo del vehículo, que ha quedado sobre los surtidores, se ha registrado un importante despliegue. El 112 puntualizó que se generó un incendio consecuencia de esa colisió. El fuego llegó al monte y los bomberos tuvieron que intervenir para sofocar las llamas.