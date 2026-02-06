Hallan el cadáver de una mujer en las tareas de búsqueda para localizar a Carolina, la desaparecida en Sayalonga

El dispositivo de búsqueda que la Guardia Civil tiene desplegado para localizar a Carolina, la joven que cayó al río Turvilla a su paso por Sayalonga cuando intentaba salvar a su perro, ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona. El cadáver, que corresponde a una mujer pero que todavía no está identificado, ha sido descubierto a unos 1.000 metros de la zona en la que se le perdió la pista a la desaparecida.

Del hallazgo, que también ha confirmado el Instituto Armado, ha dado cuenta a través de su perfil en redes sociales el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, sólo unos minutos después de que los miembros del operativo dirigido por la Guardia Civil en Sayalonga localizaran el cuerpo. Por el momento, los investigadores están efectuando las gestiones para proceder a su identificación.

De confirmarse que, como todo apunta, el cadáver pertenece a la joven a la que se buscaba tanto por tierra como por aire desde el miércoles, se trataría de la primera víctima mortal que deja la borrasca Leonardo. El balance, hasta ahora, refleja 1.800 incomunicados, una veintena de desalojos, un desprendimiento de un talud de cinco metros sobre las vía del AVE por el que la línea quedará días cortada o carreteras caídas en la provincia.

La labores de búsqueda para hallar a Carolina continuaban este viernes con un amplio operativo en el que participaban distintos efectivos del cuerpo armado, vecinos de la zona y drones. Además, se había sumado un equipo de perros especializados en la localización de personas sumergidas.

Fuentes de la Guardia Civil habían señalado que a primera hora ya se habían incorporado agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y el equipo Pegaso con diferentes drones. En principio, el helicóptero tenía más complicada su actuación debido a los cables situados por encima del río y al temporal.

Amante de los animales y el yoga

Carolina, según el testimonio de Isabel González, su madre, es terapeuta corporal. Gestiona, de hecho, la web de Orgánica, una tienda que ayuda a impartir clases de yoga, además de vender diferentes productos como aceites esenciales, antioxidantes o vitaminas y minerales. Natural de Torremolinos, regentó durante varios años un local en el que daba clases de yoga en Torre del Mar, aunque lo dejó hace ya tiempo.

La progenitora explicaba este jueves en el puesto de mando que ya perdió a un hijo, Alejandro, que tenía tan solo 14 años, cuando ella pasaba los 40. "Tardé más de dos años en poder estar mejor anímicamente de lo ocurrido con mi anterior hijo; ahora, ya con mi edad, no sé si lo superaré", confesaba a este periódico.

Las otras dos víctimas de la borrasca Francis

La borrasca Francis, que azotó la provincia de Málaga el pasado mes de diciembre, ya se cobró la vida de dos vecinos de Alhaurín el Grande. Las víctimas eran Juan Franscisco Zea y Antonio Morales, ''amigos de toda la vida''. El cuerpo de Zea, como era conocido por sus más allegados, fue localizado después de que se les perdiera la pista a ambos la noche anterior. Tenía 53 años y ejercía como jefe de estudios y profesor de matemáticas en el IES Los Montecillos, de la localidad vecina de Coín.

El centro educativo compartió un post tras conocer la noticia: ''No tenemos palabras para describir lo que significabas para nosotros''. La segunda víctima, Antonio, de 54 años, fue encontrado más tarde. Era dueño de una cafetería-heladería ubicada en la zona de restauración del camino de Málaga, una de las avenidas principales del municipio.