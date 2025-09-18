Un conflicto entre dos familias deja cuatro detenidos en Fuengirola: la Policía interviene un arma de fuego y una táser

Tensión vecinal en Fuengirola, con cuatro personas en los calabozos tras un enfrentamiento de madrugada entre dos familias. La Policía requisó una pistola de fuego y un arma de electrochoque tipo táser, que lanza proyectiles o sondas y, una vez alcanzan al objetivo, producen descargas eléctricas e inmovilizan al atacante.

Una llamada de emergencia en la que se alertaba de amenazas entre los implicados movilizaba a los investigadores hasta el barrio de Los Núcleos. La patrulla que acudió se topó con una situación tensa. La tranquilidad de la noche se había visto sacudida por un conflicto que, a priori, se saldó sin heridos. Fuentes policiales confirmaron a este periódico que el incidente se produjo a raíz de desavenencias entre dos grupos familiares, aunque no ha trascendido cuál fue el origen de esta disputa.

Tras entrevistarse con las partes enfrentadas, dos hombres y mujer quedaron arrestados, todos ellos miembros de una misma familia. Los detenidos, de entre 24 y 47 años, están siendo investigados por su presunta responsabilidad en delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas.

La escena se desarrolló en una zona residencial del municipio. Durante la intervención, la Policía confiscó una arma corta de fuego y un dispositivo táser, además de cartuchería. A pesar del material incautado, no hay constancia de que se produjeran víctimas, indicaron las mismas fuentes. Las pesquisas determinarán con precisión la implicación de cada uno de los arrestados en el altercado.

Una menor de edad apuñala a una joven en Fuengirola

Fuengirola había sido, apenas unas semanas antes, testigo de un apuñalamiento protagonizado, supuestamente, por una menor de edad. La Policía Local la detuvo como presunta responsable de una agresión con arma blanca a otra joven, también menor.

Los hechos sucedieron en la noche del miércoles 27 de agosto, sobre las 23:00. La sala del 092 recibió varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad de Fuengirola, según explicaron entonces desde el Ayuntamiento. A su llegada, los agentes localizaron a la víctima, con sangre y heridas compatibles con un arma blanca en uno de sus brazos. La presunta agresora había huido del lugar.

Los policías, tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, consiguieron identificar a la agresora. El Consistorio señala que poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. Tras admitir la autoría de la agresión, la menor fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destacado la importancia del sistema municipal de videovigilancia, que "fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso, que además resultó ser menor de edad".

La agredida fue atendida por los servicios sanitarios de emergencia, desde el Consistorio han detallado que según el primer examen médico que le realizaron, indicaron que su vida no corría peligro.