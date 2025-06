El cura de Benalmádena, indignado por unas obras: "Me habéis jodido el verano de bodas"

Benalmádena/El cura de Benalmádena, José Morales, se ha hecho viral. La razón es un audio de Whatsapp en el que se le escucha echando una bronca al alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, por unas obras del Ayuntamiento que se están llevando a cabo en el casco histórico del municipio y que desde hace unos días afectan al entorno de la iglesia, en plena temporada de casamientos, de ahí el enfado del párroco. "Me habéis jodido todo el verano de bodas", llega a decir.

"¿Quién le dice ahora a los novios que tienen que saltar por encima de cascotes cuando se quieran casar?", pregunta el párroco, en el audio, que circula por redes sociales, y en el que comienza diciendo que el técnico de obras le había dicho "que el suelo del muro no se iba a levantar, que se iban a hacer las calles primero, y llego y me lo encuentro todo levantado". "No se han hecho ni las calles y se ha levantado el muro", se queja el párroco, que insiste una y otra vez en el problema con el que se iban a encontrar las parejas para llegar a la iglesia a darse el sí quiero. "¿Qué le digo yo ahora a los novios".

Según exponía, los novios "no pueden entrar con el coche", porque "está la plaza levantada", y además, "para colmo" tampoco se puede contar con el ascensor porque "la mayoría de las veces está cortado". "Qué hacemos ahora, a ver, decidme qué hacemos, tú dime a mi... con el jaleo de bodas que hay este verano", exigía.

"No me habéis avisado", se quejaba también el cura, que le recordaba al alcalde que "hay que avisar al Obispado" porque, según explica, la propiedad es suya aunque esté abierto al público. "Vosotros no teneis en cuenta nada", le decía, añadiendo: "Me jode, porque me habéis jodido todo el verano de bodas".

Tras el revuelo generado en redes, el propio cura ha mostrado su sorpresa porque una conversación "privada" se haya acabado filtrando. Así, en declaraciones a un programa de Antena 3, quitaba importancia al asunto. "Yo a este alcalde, como al anterior, le hablo con toda confianza", explicó, afirmando que "de un grano se ha hecho una montaña". "Las novias vienen todas en coches de hadas y luego tienen que saltar cascotes", comentó.

Cabe precisar que los trabajos contemplan la renovación del pavimento de las plazas de España y de la Iglesia, Santo Domingo, Pío XII y Dos Olivos, así como de las redes de saneamiento, nueva red subterránea para eliminar el tendido aéreo actual de suministro y de telecomunicaciones, trabajos en imbornales y acometidas en vivienda y alumbrado público del área con tecnología led.

Las obras, que se reanudaron el pasado lunes, se han topado también con el rechazo de comerciantes por las molestias que puedan causar los trabajos en plena temporada alta. De hecho, muchos se han visto obligados a cerrar. Es el caso del restaurante El Muro, ubicado en la calle Santo Domingo, que según ha comentado Jessica Puerto, permanece cerrado desde el pasado diciembre porque “los clientes no pueden pasar ni los proveedores repartir”, generando pérdidas.