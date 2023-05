Un joven de 24 años ataca a su pareja por la espalda en plena calle en Torre del Mar y la deja en el suelo

Un hombre de 24 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia de género. El individuo atacó, presuntamente, por la espalda a la víctima, a la que tiró al suelo. Los investigadores, según aseguran fuentes policiales, sorprendieron al individuo "in fraganti" mientras golpeaba a su pareja en plena vía pública.

La agresión quedó recogida en un vídeo que ha sido difundido por testigos a través de las redes sociales. Las imágenes recogen el instante en el que el presunto agresor sale corriendo con el claro objetivo de dirigirse hacia una mujer y propinarle un golpe. Ella cae al suelo y allí queda tumbada. Las mismas fuentes consultadas precisan que "no la hirió", sino que la golpeó.

Los hechos ocurrieron el pasado día 15, poco antes de la medianoche. El vídeo refleja cómo el individuo se dirige a la mujer y, presumiblemente sin mediar la palabra, la agrede. Ella continúa, de lado, en el suelo, aunque, por el momento, no ha trascendido si sufrió alguna lesión. Tras ello, el joven, ahora arrestado, se aproxima a un comercio cercano y le lanza un golpe al escaparate. La Policía no ha trasladado más detalles al respecto sobre lo sucedido.

Paralelamente, los investigadores tratan de esclarecer el caso de una mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos después de que su ex pareja, que estos días ha sido arrestado por matar presuntamente a su ex novia, confesara que acabó con su vida y que la emparedó en la vivienda en la que ambos habían residido un tiempo. Aunque la Policía realizó varios registros y tiene todas las pesquisas abiertas, por el momento no ha encontrado restos de la chica.

De momento, los agentes no descartan ninguna hipótesis y todas las pesquisas posibles se llevarán a cabo, según informó esta semana el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que también ha reconocido que las sospechas siempre han estado centradas en su última pareja, Marco R, ahora detenido por su presunta autoría en el crimen de Paula, con la que también había mantenido una relación sentimental.

Tras ser arrestado como presunto autor de la muerte a puñaladas de su expareja, de 28 años, en el domicilio que ambos todavía compartían en la zona de La Carihuela (Torremolinos), se negó a declarar ante la Policía por el caso de Sibora. Los agentes decidieron entonces trasladarlo ante el juez pero al ver una imagen de la desaparecida en un tablón, en dependencias policiales, aseguró haberla matado y, después, emparedarla.

"Si está muerta queremos saberlo"

Las vidas de Paula y Sibora ahora se han cruzado con un mismo denominador común, pero también incógnitas que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional trata de resolver. "Ojalá siga viva, pero si está muerta queremos enterarnos porque llevamos 9 años sin saber nada de ella", reconoció hace unos días a Málaga Hoy Kseva, hermana de Sibora, que tenía 22 años cuando fue vista por última vez en Torremolinos, donde se había mudado para estar junto a su novio, ahora arrestado.

