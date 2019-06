El portavoz de IU en Rincón de la Victoria renuncia a su acta por incompatibilidad laboral

El concejal electo y portavoz de IU en Rincón de la Victoria, Enrique Bonilla, ha renunciado a su acta por incompatibilidad laboral. Bonilla se presentó a las elecciones municipales del 26 de mayo como número uno de la lista de Izquierda Unida, en las que esta formación obtuvo dos ediles.

Tras la renuncia de Bonilla, la dirección local ha elegido como portavoz a Rocío Calderón, que junto a José Luis Gómez (número 3 de la candidatura) conformarán el grupo municipal en este Consistorio, mientras que Bonilla ha sido designado coordinador del partido.

Desde la formación local han trasladado sus disculpas a aquellos votantes "que se hayan podido sentir defraudados por esta decisión", pero han prometido que trabajarán dejándose "la piel para que el cambio llegue a Rincón de la Victoria, haciendo una oposición firme y comprometida" con la ciudadanía del municipio.

Enrique Bonilla ha explicado en una carta los motivos de su renuncia, admitiendo que se presentó como candidato "con el convencimiento de que la ciudadanía de este municipio iba a dar un mayor respaldo a las fuerzas de izquierdas". "No ha sido así y los pactos de gobierno nos dejan en la oposición. Hay que asumirlo y ponerse a trabajar desde ya y a convencer sobre nuestras propuestas de gobierno", sostiene.

Enrique Bonilla (IU) "Me resulta imposible asumir ese reto pues afecta directamente a mi vida personal y a mis responsabilidades familiares en un grado demasiado alto"

Bonilla indica que al ser empleado público del Ayuntamiento debe elegir "entre permanecer como portavoz del grupo en la oposición y abandonar temporalmente mi trabajo o dejar mi acta de concejal y continuar con mi labor como hasta ahora".

"Me diréis que si eso no lo sabíamos cuando se presentó mi candidatura. Claro que sí, pero salimos con el ánimo de poder conseguir el cambio tan esperado", indica, al tiempo que añade que en las condiciones en las que están las portavocías de los grupos políticos en el Consistorio, pese "al intento por dignificarlas, me resulta imposible asumir ese reto pues afecta directamente a mi vida personal y a mis responsabilidades familiares en un grado demasiado alto". "Por fortuna tengo un trabajo con el que ganarme la vida y que no depende de la política", apostilla.

Así, subraya la entrada del nuevo concejal de IU José Luis Gómez, "amigo y compañero", igual que la que será nueva portavoz, Rocío Calderón. "No somos una formación personalista, el reto de sacar adelante nuestras propuestas les toca a ellos, con el apoyo de nuestra organización y por supuesto con el mío. En eso no hay ni medio paso atrás", recalca Bonilla, quien se ha disculpado por la decisión de renunciar al acta: "Me cuesta y me duele pero no tengo más remedio que elegir este camino".