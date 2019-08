Sierra de Yeguas pide "celeridad" para arreglar los daños causados por la gota fría

Además de los daños provocados por los tornados en Campillos, la localidad de Sierra de Yeguas ha sido otra de las más afectadas por la gota fría en el interior de la provincia de Málaga. Tras la granizada y la tromba de agua sufrida este lunes, el Ayuntamiento de este municipio ha exigido a la Junta de Andalucía "celeridad" para arreglar los daños causados.

Así, pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que tome las medidas necesarias para desarrollar lo antes posible la segunda fase de arreglos de caminos rurales, una actuación ya comprometida con el municipio y aprobada desde el pasado mes de febrero.

Precisamente entre estas actuaciones está incluida la mejora del conocido como Camino de Antequera, una de las vías afectadas por la Dana y para la que hay prevista una inversión de 870.000 euros.

"Son unos caminos importantísimos para el pueblo y aún seguimos pendientes desde hace seis meses para que se acometan su mejora", ha manifestado el primer edil serrano, José María González, quien ha reclamado a la Administración regional más celeridad en este asunto.

El Gobierno municipal ha lamentado que después de este tiempo "aún no se conozca en qué punto concreto se encuentra el trámite y cuándo va a ser efectiva la resolución, cuyo importe es de unos 900.000 euros, para hacer frente al arreglo de caminos y vías rurales del municipio".

Daños de los tornados en Campillos

Por su parte, en Campillos, donde la gota fría generó dos tornados, el primer balance de desperfectos habla de unas seis instalaciones agrícolas y ganaderas afectadas, una de ellas "destrozada" y con unas 70 cabras muertas, así como daños en cultivos y viviendas de los diseminados.

Estas son las consecuencias de "varios tornados que han estado azotando la zona del término municipal, afortunadamente no llegando al casco urbano", según ha explicado el alcalde de la localidad, Francisco Guerrero Cuadrado, quien ha precisado que "científicamente no está todavía definido por ninguna agencia estatal o autonómica" este fenómeno meteorológico.

Campillos aun no ha recibido las ayudas del Gobierno por las inundaciones de octubre de 2018

El Ayuntamiento ha habilitado un camión y una máquina para ayudar a quitar los escombros de la instalación más afectada, los cuales cayeron sobre 70 cabras de un total de 190 que tenía su ganadero, que ha rechazado la oferta del Consistorio de reubicar a los animales, pues "como no va a llover y ellas están acostumbradas a esta temperatura, tienen comida, agua y trasladarlas a otro sitio puede provocarles mucho más estrés", ha aclarado el alcalde.

Asimismo, el regidor ha detallado que los olivares del municipio "están muy dañados, muchos arrancados, con muchas chapas porque el viento se ha traído tejados de casas de otros sitios".

Así, el Ayuntamiento está "ayudando todo lo posible para intentar que la normalidad se recupere cuanto antes, ya intentando hacer una valoración de daños", que ha comenzado en la mañana de este martes con una reunión con los arquitectos municipales para que hagan una estimación de los desperfectos.

También mantienen conversaciones con la cooperativa de aceite local, de la que la mayor parte de los agricultores de la zona son socios, para "hacer también una cuantificación de los daños que han tenido en sus instalaciones agrícolas y con todo eso haremos una valoración global de daños que esperemos que podamos tenerla esta semana y a partir de ahí iremos a las administraciones a pedir ayuda", ha avanzado el alcalde.

Se da la circunstancia de que el municipio aun no ha recibido las ayudas del Gobierno por las inundaciones de octubre de 2018. "No ha llegado nada, lo último que llegó en el momento de máxima urgencia fueron 420.000 euros de la Junta de Andalucía en un decreto del 26 de octubre del 2018 para daños de emergencia, que en su momento ya utilizamos para reparaciones de mucha urgencia y después el arreglo de las explotaciones agrarias", ha precisado el alcalde.

Por estos motivos el regidor ha señalado que cuando tengan cuantificado los daños se pondrán en contacto con el Gobierno central y la Junta de Andalucía. "Les diremos: ha pasado esto y queremos vuestra ayuda, porque ya tenemos bastante por haber sufrido lo otro y que no haya llegado dinero para que encima ahora esto lo tenga que afrontar el Ayuntamiento, como hasta ahora ha estado pasando", ha afirmado.

Asimismo, ha avanzado que esperarán a la formación de gobierno para tomar los siguientes pasos. "Como somos responsables y queremos ser responsables queremos esperar y así lo estamos haciendo pacientemente muchos meses, al menos desde el día 28 de abril que fueron las elecciones generales", ha precisado.

"En el momento en que se configure un nuevo gobierno lo tenemos claro: vamos a ir a Madrid. En principio iré yo y si no dan una respuesta rápida e inmediata volveremos a tomar acciones y volveremos a movilizarnos, porque no queremos ser ni más ni menos que nadie, pero tenemos que ser una plataforma de visualización de un montón de municipios que han tenido un problema de inundaciones e incendios y que no son escuchados y no se les da una respuesta", ha avanzado.

Guerrero ha explicado que el retraso de las ayudas se debe a que el "el Gobierno está acostumbrado a dar soluciones a situaciones de emergencia con recursos del día a día, con personal muy insuficiente para gestionar este tipo de situaciones que son de una magnitud que no la pueden gestionar tres personas en Málaga ni dos en Sevilla". Concretamente, se han gestionado "en el caso de Málaga más de 1.200 solicitudes con tres personas", ha asegurado.