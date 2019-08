Los vecinos de Campillos, como era lógico, estaban este lunes impresionados por el tornado, aunque, como suele decirse, ya llueve sobre mojado tras las fuertes inundaciones de hace menos de un año. “Vi la tormenta, me he acercado al corral de las cabras y he visto la chapa volando. Me he asustado mucho porque sé que en mi casa entra el agua con nada. De hecho, me ha entrado por el cuarto de baño”, explicaba uno de los vecinos afectados, que subrayó que el agua en su casa alcanzó una cota de unos 10 centímetros.

“Le ha entrado agua además a otros dos vecinos porque estaba lloviendo mucho. Hay barro y esta zona siempre se enlaguna. No es la primera vez que nos pasa. El año pasado casi nos ahogamos aquí y no vino nadie”, recalcó.

Este vecino dijo que “el tornado nos ha pillado lejos, pero ha sido cuando nos hemos montado en el tejado cuando nos hemos asustado porque veíamos que venía por el polígono”. “Esto ha sido horroroso, mejor no verlo. He estado muy cerca”, comentaba Manoli, otra vecina de Campillos.

Otro vecino llamado Francisco ha salvado la vida de milagro, pero la mayoría de sus cabras no han corrido la misma suerte. El tornado pasó justo en medio de su ganado y, según explicó, “me ha echado varias naves abajo y creo que ha matado a la mayoría de mis animales”.

Este ganadero tenía 193 cabras y aunque al ser de noche y tras el susto era difícil contabilizar cuántas le quedaban, todo apunta a que el tornado ha sido mortífero para sus animales. “Afortunadamente no me ha pillado aquí porque si no me mata también a mí porque duermo aquí de vez en cuando en una casa”, dijo.