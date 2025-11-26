El testimonio de uno de los padres que denunció a un profesor de Cártama por abusos a su hija: "Nunca nos dio tranquilidad"

La Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga continúa investigando la denuncia presentada por un grupo de familias contra un profesor de Religión de un colegio de Cártama por supuestos abusos sexuales a su hijos, en edad infantil. El caso está judicializado, a la espera de avances. La información que, por el momento, ha trascendido relativa al docente señalado por las familias -ahora apartado por el Ministerio de Educación- es que impartía clases en el centro educativo desde hacía tres décadas, en las que no había constancia de denuncias. Actualmente, se encuentra de baja médica.

Las alarmas saltaron a finales de octubre, cuando varios padres comenzaran a intercambiar información sobre un supuesto incidente relacionado con un peluche que portaba un profesor y al que aludían los menores, que hablaban de supuestos tocamientos. Si bien no habían observado comportamientos extraños en sus hijos, ahora reconocen que la actitud del docente sí había levantado sospechas entre las familias: "Nunca nos dio tranquilidad", subraya uno de los padres que lo ha denunciado. A renglón seguido, reconoce estar "tranquilo" porque sabe que la Justicia "está actuando".

Fuentes del Gobierno informaron ayer de que Educación había abierto un expediente al investigado denunciado por varias familias. Como medida cautelar, el docente fue apartado de sus funciones con el fin de evitar cualquier contacto con el alumnado mientras se esclarecen los hechos.

La decisión se adoptó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, que priorizan la protección del menor y la garantía de un entorno educativo seguro. El expediente permitirá investigar de forma interna la conducta del docente, en paralelo a las diligencias que puedan llevarse a cabo por la vía judicial. Ahora, corresponde a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional informar a las familias de esta medida dictada.

Según el relato de las familias, todo dio comienzo cuando una de las menores, al regresar del colegio, comenzó a pronunciar una palabra de carácter sexual que en casa no le habían enseñado. Descubrieron que, supuestamente, usaba un peluche, al que habría creado un personaje a través del que llevar a cabo los presuntos abusos. Entonces, los padres, en alerta, preguntaron en un grupo de WhatsApp de la clase si alguien conocía el nombre del peluche al que varios niños hacían referencia. Durante una semana, los padres mantuvieron una intensa actividad en el chat, compartiendo lo que sus hijos comentaban y tratando de aclarar el origen de esas menciones.

Si bien las familias quieren, por el momento, preservar su anonimato, el caso ha ido escalando hasta llegar a Facebook, donde una de ellas ha difundido el caso con un mensaje detallando la denuncia contra el docente. Tras esa publicación, otros padres se pusieron en contacto, asegurando que también sus hijos podrían haberse visto afectados, lo que llevó a que más progenitores decidieran unirse a la denuncia colectiva. Hasta ahora han sido seis los posibles perjudicados por los abusos.