Algunos vecinos desalojados por el incendio de Estepona comienzan a volver a sus casas

La favorable evolución del incendio de Estepona, donde los efectivos del Plan Infoca continúan trabajando en la extinción del fuego que aún sigue sin estabilizar, ha permitido que algunos vecinos desalojados estén comenzando ya a volver a sus casas en la tarde de este martes.

En concreto, están accediendo a sus viviendas las personas evacuadas de las urbanizaciones de Forest Hill y Las Alberdinas. Estos suponen la mayor parte de los desalojados durante la pasada noche, cuando las llamas amenazaban con acercarse a los inmuebles, obligando al abandono de unas 350 casas.

Los que aún no pueden regresar a sus casas son los vecinos de la zona de El Padrón, los primeros en ser evacuados de unas 22 viviendas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma moreno, que se ha desplazado esta tarde al puesto de mando avanzado para supervisar sobre el terreno la labor que llevan a cabo los operativos, ha precisado que por el momento no se puede hablar de que el incendio esté estabilizado, puesto que aún hay zonas "calientes y con fuego". No obstante, ha subrayado que, en principio, "si las condiciones climatológicas no varían", el fuego podría darse mañana por controlado.

Todavía continúan activos dos focos del incendio, con un perímetro total de en torno a 12 kilómetros. En total, las llamas han calcinado ya más de 300 hectáreas de matorral, encina y alcornoque, aunque Moreno ha precisado que los efectivos han conseguido perimetrar la zona de mayor valor ecológico, evitando que el fuego alcance el pinsapar.

"Dentro de lo malo", Moreno ha querido destacar varios aspectos "positivos". Entre ellos, que se haya podido perimetrar la zona de mayor valor ecológico para protegerla de las llamas, y que no se haya producido ningún daño personal.

Por otro lado, el presidente ha recordado que, cuando se origina un incendio forestal, los propietarios de las viviendas situadas en el entorno deben dejar abiertas "las cancelas" para que los bomberos puedan acceder a las mismas y "protegerlas". En esta ocasión, según ha explicado, los efectivos "se han encontrado vallados y verjas cerradas", lo que ha dificultado su labor.

En cuando al detenido, Moreno ha informado de que pasará mañana miércoles a disposición judicial. El arrestado es un ciudadanos francés que tenía alquilada una parcela y que, según las pesquisas, originó el incendio cuando trataba de exterminar un avispero mediante un ahumador.