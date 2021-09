Arrancan los showcooking en homenaje al boquerón en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria ya ha arrancado los showcooking en homenaje al boquerón victoriano. Una forma de demostrar la versatilidad de este pescado malagueño que sólo se come frito o en vinagre. Con la maestría de los cocineros de Richard Alcayde y Carlos Caballero comenzó este martes la Fiesta del Boquerón Victoriano.

Estará activa hasta el próximo domingo 12 de septiembre y contempla numerosas actividades culinarias y musicales. La degustaciones en los bares y restaurantes del municipio llegarán a partir del próximo viernes.

Richard Alcayde y Carlos Caballero, asesores gastronómicos y ex concursantes de Top Chef, fueron los artífices del showcooking de Añoreta Golf con “El boquerón viajero”. Lo hicieron a cuatro manos, un formato no utilizado hasta ahora. Esta noche será el turno de “El boquerón y los sabores de cuchara”, con Juan Antonio Aguilar (Eurotoques-Paradores); y de Rubén Antón (Grupo All Stars-Arxiduna) con “Boquerón Málaga adentro”.

El jueves, es el día de Amuco (Asociación de Mujeres Cocineras Profesionales), con María Victoria Gallego y Meme Rodríguez, de Artcua y Gastroarte, respectivamente. Y el viernes 10, día de la inauguración del Mercado Sabor a Málaga, participarán en “De Rincón el Boquerón” cocineros locales: Antonio López, de 4 Mesas, y Diego Narbona, de Bendita Katalina. Esta demostración gastronómica será en la plaza Al - Ándalus.

Todos los platos llevan un maridaje de vinos de Málaga con Jesús María Claros, vicepresidende de la Asociación de Sumilleres de Málaga y una armonización con aceites malagueños de la mano de Francisco Lorenzo, presidente de Olearum.