Aprobado el presupuesto de Ronda para 2024 con 36,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Ronda tendrá en 2024 un presupuesto de 36,8 millones de euros que fue aprobado en la sesión plenaria celebrada este miércoles con los votos del PP y el rechazo de PSOE y Con Ronda.

El debate de presupuesto no se apartó de lo previsto y se convirtió en un hilo continuo de reproches entre el portavoz popular y los portavoces de de la oposición en los que tampoco faltaron continuadas alusiones a los gobiernos de la Junta de Andalucía y España. "Su querido Juanma" y "su adorado Gobierno maravilloso" fueron algunas de las irónicas perlas que se lanzaron de una bancada a otra para culpabilizarse, respectivamente, de la falta de actuaciones en la ciudad o de que los recursos municipales no sean suficientes para cubrir las costes de los servicios.

Incluso la interventora municipal, poco dada intervenir en los plenos salvo peticiones expresas, pidió intervenir al considerar que la portavoz de Con Ronda, Fran Sancho, había sacado de contexto algunas de las afirmaciones que había reflejado en su informe.

Un punto en el que los reproches fueron subiendo de tono en mitad de la defensa que hacía del delegado municipal de Economía, Ángel Martínez, y el ataque del portavoz socialista, Francisco Cañestro, que llegó a asegurar que las cuentas ponían en peligro la estabilidad económica del Consistorio

Las cuentas presentadas fueron calificadas por Martínez como "equilibradas, solventes y realistas", al tiempo que defendió el capítulo de inversiones con actuaciones como la construcción de un aparcamiento en el barrio de San Francisco, la segunda fase del 'Caminito' del Tajo o el incremento de un 5,25% de las transferencias a la empresa municipal de limpieza.

Por otro lado, lamentó la falta de transferencia de más recursos a los ayuntamientos para hacer frente al incremento de los precios para prestar servicios, lo que hace que la gran parte de los recursos se destinen a este ámbito y al pago de los salarios de la plantilla municipal.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Cañestro, aseguró que la propuesta era la del "rodillo" de la mayoría absoluta popular en la que no habían contado con ninguna propuesta que no fuese propia. "No han hablado ustedes con nadie", al tiempo que arremetió contra la partida de inversiones asegurando que "llevan tres años metiendo el aparcamiento".

Cañestro también aseguró que "al final se va a quedar en arreglar tres calles", mientras lamentaba que la propuesta fuese solo pagar nóminas, electricidad y "poco más".

Mientras tanto, la portavoz de Con Ronda, Fran Sancho, aseguró que era un presupuesto de "gasto desmesurado y desorbitado". Además, reprochó la deuda de 6 millones de euros que tiene el Consistorio.

Finalmente, la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, aseguró que "hemos traído estabilidad". En este sentido, puso como ejemplo de esa confianza la mayoría absoluta que le habían otorgado los ciudadanos hace pocos y que "el PSOE todavía no se la cree".

Estudios universitarios, punto de desencuentro

Mas allá de los presupuestos municipales del próximo año, el Gobierno local y la oposición también mantuvieron un duro enfrentamiento por la propuesta de subir la tasa de la Escuela Universitaria de Enfermería de los 1.068 euros anuales de la actualidad a los 1.400 euros.

Una propuesta que desde el equipo de gobierno se defendió para equilibrar los gastos e ingresos, ya que, según explicó el delegado municipal de Educación, Ángel Martínez, existe un déficit anual de 86.000 euros.

Por su parte, desde PSOE y Con Ronda coincidieron en rechazar la subida alegando que los servicios que presta la escuela no están a la altura de estos precios y pidieron seguir otros modelos como el implantado por el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) que cuenta con doce grados y 1.700 alumnos universitarios.

Unas palabras que no gustaron a Martínez que acusó a la oposición de hablar mal de la ciudad y hacer daño a la propia escuela universitaria, la única existente en la ciudad. "Usted quiere el modelo Osuna pero sin los ingresos de ellos", dijo el concejal, que recordó que esta tasa en el municipio sevillano asciende a 3.300 euros anuales.