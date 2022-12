Dan Brown, el autor del 'Código Da Vinci', se pasea por Ronda

"Where in the world?" Es la pregunta que este fin de semana lanzaba Dan Brown, autor de superventas como El código Da Vinci, a sus seguidores en Facebook. El el escritor estadounidense se encontraba de paseo por la localidad malagueña de Ronda, y compartía en sus redes sociales una imagen en las que ha preguntado a sus seguidores si sabían "en qué lugar del mundo" estaba.

Brown, de 58 años, aparece en una fotografía con el Tajo y el Puente Nuevo de Ronda de fondo en la red social Facebook, en la que cuenta con 5,9 millones de seguidores. Algunos le respondieron animándole a convertir Ronda en escenario de su próxima novela con el profesor Robert Langdon.

La publicación acumula 7.400 me gusta y más de 1.100 comentarios, en los que muchos aciertan al señalar a Ronda, de la que también comparten fotos propias en el símbolo de la ciudad.

Además de elogiar este enclave en el sur de España, algunos de los seguidores del afamado escritor le animan a situar en Ronda su próximo libro con el profesor de simbología y arte religioso Robert Langdon de protagonista.

Como ya sucedió en París con El código La Vinci (2003), en Roma con Ángeles y Demonios (2000) o en Florencia con Inferno (2013), los escenarios de las novelas de Brown siempre han sido un elemento clave en sus tramas.

La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, que ha compartido a través de su perfil en Facebook la foto de Dan Brown, ha resaltado que "uno de los escritores más conocidos del mundo, de los que más vende", haya elegido la ciudad para conocerla y ha añadido que "Ronda está de moda, sin duda".