La alcaldesa de Ronda denunciará al presidente de la asociación de vecinos La UVA por "vejaciones e insultos"

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha anunciado que presentará una denuncia por los "insultos e injurias" que asegura que viene recibiendo por parte del presidente de la asociación de vecinos de la barriada La UVA, Fermín Villodres, "de forma sistemática".

La regidora aseguró que este representante vecinal está utilizando las redes sociales para difundir "vejaciones e insultos", al tiempo que sostuvo que "suponen un total menosprecio a mi persona, no solo a nivel público, también, ya desde hace tiempo, en el plano personal.

Fernández calificó estos hechos de "campaña de difamación" y aseguró que "aparecen insultos machistas y vejatorios, no criticando mi gestión, llevando el insulto a cuestiones personales". Además, anunció que junto a la denuncia ante la Policía Nacional se aportarán las capturas de pantalla de las diferentes redes sociales en las que habrían aparecido estos "insultos".

“Por supuesto que defiendo la libertad de expresión, el derecho a la crítica, pero siempre desde el respeto y la educación. Los insultos que recibo por parte de este señor son constantes, al igual que el menosprecio, y eso no se puede permitir, porque no solo me afecta a mí, que lo hace, también a todo mi entorno”, afirmó alcaldesa.

La alcaldesa sostuvo que la actitud del presidente de la asociación no enturbiará las relaciones con el resto de representantes de la barriada, con los que afirmó que "tengo un trato magnífico y constante".

Por su parte, Villodres, negó que hubiese realizado ningún tipo de insulto o campaña a nivel personal contra la regidora, señalando que "yo personalmente contra ella no tengo nada, pero sí contra sus actitudes políticas y su manera de gobernar la ciudad".

En este sentido, afirmó que "voy a seguir criticándola todo lo que crea que tenga que criticar, que para eso estamos en un país democrático". Además añadió que "el que no sepa aceptar la crítica no tiene que estar en política, se dedica a ser abogado, arquitecto, lo mismo da, pero no se dedica a la política. En política no se puede estar para amenazar, amedrentar y el que no te baile el agua ir a perseguirlo; tú sí que persigues a la gente desde la Alcaldía con los dineros públicos".

Un enfrentamiento que cobra tintes políticos, ya que Villodres ha sido un histórico miembro del Partido Popular y cargo de confianza en la actual Corporación municipal con Fernández como alcaldesa. Además, recientemente anunció que refundará la formación independiente Rondeños por Ronda tras su marcha del PP.