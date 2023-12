La food truck inclusiva que sirve concienciación sobre la discapacidad en la Serranía de Ronda

La concienciación sobre la discapacidad se sirve en food truck en la Serranía. Así es el proyecto que puso en marcha el centro Icara de la Fundación Asprodisis de Ronda y que está recorriendo diferentes localidades de la comarca y que también llegó también a la propia capital.

Éste es el principal objetivo de esta food truck inclusiva que ofrece un servicio real siendo atendida por personas con discapacidad intelectual que previamente han pasado por un proceso de formación para que puedan desempeñar las funciones que requiere este tipo de trabajo. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga a través de La Noria y de la Fundación "la Caixa" para su puesta en marcha.

Además, también ayuda a difundir los productos que se elaboran en este centro, que tiene su propio obrador y su propia cafetería en la que ofrecen desayunos, almuerzos y meriendas. También disponen de una panadería que incluye panes que están siendo elaborados con harinas de trigos recuperados.

"Ellos se sienten muy realizados cuando van a sus pueblos y ven que están prestando un servicio a sus vecinos, amigos y familiares, son unos excelentes relaciones públicas", explica Maribel Chito, responsable de comunicación de la entidad.

Por otra parte, este efecto positivo también se produce en dirección contraria, ya que clientes tienen un prueba palpable con alguien conocido de que ellos son capaces de desempeñar estas tareas con el apoyo necesario y un granito de paciencia. Además, desde el centro intentan que cuando se desplazan a los municipios entre las personas que dan el servicio se encuentren vecinos del mismo, ya que trabajan con personas de toda la Serranía. "De este modo también pueden ver a una persona que conocen desde pequeño en otro ámbito, realizando un trabajo", explica Chito

Un trabajo que también requiere de los necesarios apoyos, por lo que "siempre les acompaña un monitor para ayudarles a resolver cualquier situación que se pueda producir y tienen un sistema de cobro adaptado para ellos", explica Carmen Pedraza, directora del centro especial de empleo.

De igual modo, también adaptan los productos que ofrecen a cada uno de los municipios para no llevar una oferta que puedan tener los comercios locales. "Intentamos llevar aquello que no tienen en estos municipios y así complementar la oferta esos días y no hacer competencia a los comercios locales", dice Pedraza. De este modo el proyecto también cumple otra función y es apoyar a los pueblos de la zona que se ven afectados por la pérdida de servicios a causa de la despoblación.

En estos días la food truck se llena de roscones de reyes y troncos de Navidad que están siendo elaborados en el obrador y que cuentan con numerosos sabores como trufa, kinder, caramelo, pistacho, chocolate o fresa, entre otros. Eso sí, estos productos tienen que ser encargados bien en la propia food truck o presencialmente en la cafetería. Tampoco faltan los panettones, mantecados o rosquitos, otros productos típicos que también forma parte de su oferta culinaria en estos momentos.