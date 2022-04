La Agrupación de Cofradías de Málaga asegura que con el nuevo recorrido oficial hay un 30% más de accesos libres

El debate acerca del recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, que cumple su segundo año, continúa. Pese a las voces cada vez más numerosas que critican que se ha "privatizado" la Semana Santa, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, niega que esto se esté produciendo. Para ello argumenta que el 40% del recorrido oficial está abierto; mientras que años anteriores, solo el 10%. "Antes no se podía acceder a calle Larios y no veías nada en Alameda. En estas zonas ya sí se puede ver", añade. Además, apunta que "los accesos en los lugares que no pertenecen a recorrido oficial siguen siendo totalmente libres".

Cuestionado por las tribunas que impiden la visión en algunos puntos, defiende que se han hecho de esta manera para "proteger a los abonados de las inclemencias meteorológicas" y se han colocado en zonas por las que antes no pasaban las procesiones. "En la plaza de la Marina nunca ha habido público", señala.

Algunos ciudadanos aseguran no tener problema con tanta tribuna, pero piden "que no pongan paneles porque no vemos los tronos". El Lunes Santo, mientras esperaba las procesiones, una malagueña declaraba que, a su juicio, "han roto el espíritu de la Semana Santa malagueña, a la que todos teníamos acceso a todo".

Aunque el presidente de la entidad de San Julián no descarta que en los próximos años "se puedan minimizar estas construcciones" y asegura que están "abiertos a mejorar y buscar alternativas", reconoce que "es un tema complejo", ya que para mantener todas las sillas y habilitar más puntos de acceso libre "las cofradías también tendrían que estar dispuestas a hacer más metros".

En cuanto a la movilidad de las personas por el recorrido oficial -otro de los asuntos más criticados-, Atencia explica que "la Agrupación ahí tiene poco que hacer", ya que "no tiene competencia en materia de seguridad ni de movilidad". "Nosotros nos hemos adaptado a los requerimientos que nos han establecido las administraciones públicas", alega.

La modificación en el itinerario oficial se produjo porque "había 24.000 abonados en 800 metros. Las opciones eran suprimir 8.000 sillas o ampliar el recorrido y buscar nuevos espacios, y esta última fue la que escogimos de manera consensuada, con el 90% de las cofradías a favor y las administraciones competentes", explica Pablo Atencia.

En este sentido, ha añadido que el cambio también se llevó a cabo por motivos de seguridad. "Estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista y no queremos que haya ningún incidente porque estamos hablando de miles de personas las que se acercan a ver las procesiones", manifiesta.

Atencia ha informado de que 3.500 policías y 300 vigilantes trabajan esta semana velando por la seguridad de todos los ciudadanos y ha destacado la coordinación de los distintos equipos. "Ayer llovió pero, gracias al nuevo recorrido, Las Penas pudo refugiarse, y Humillación evacuar. El otro día una chica también sufrió un ahogamiento y, gracias a los servicios técnicos tan coordinados, le salvaron la vida", ha ensalzado.

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga pide comprensión a la gente que expresa su descontento. "Esto no es improvisado, llevamos cinco años trabajando en esto" y, a su parecer, "la gente está acostumbrada a unos hábitos y ahora tienen que adaptarse a unos nuevos".

Recuerda que el debate que se mantuvo en 2019, después de que varias cofradías expresaran su desacuerdo con el Recorrido Oficial, "duró muy poco porque nadie presentó una alternativa". "Si la solución es volver al recorrido anterior habrá que explicarle a 8.000 abonados que se quedan sin silla", advierte. Además, reconoce que "en 2019 hubo una serie de deficiencias de las que tomamos nota, principalmente cuestiones técnicas, la Agrupación tomó notó y hemos hecho un esfuerzo para minimizarlas".

"Estamos en una Semana de reencuentro tras dos años de pandemia sufriendo, lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de nuestras procesiones y no podemos estar siempre abriendo microdebates que contaminan lo importante, que hemos podido salir a la calle", ha concluido.