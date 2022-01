El Cautivo de Málaga representado por Puche

El auditorio Edgar Neville acogió en la tarde de este sábado la presentación de la obra que José Luis Puche ha realizado para anunciar la salida procesional del Cautivo y la Trinidad este año. El periodista malagueño Jesús Hinojosa fue el encargado de presentar el cartel anunciador del Lunes Santo 2022.

A modo de presentación del acto intervino musicalmente la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad que inauguró la jornada con la marcha Virgen de la Trinidad del maestro Perfecto Artola. Con motivo de la creciente crisis sanitaria y para evitar el aumento de contagios, el aforo del auditorio quedó reducido y la entrada al acto se hizo a través de invitaciones y acreditaciones.

Jesús Hinojosa, periodista que forma parte de la redacción del diario Sur, comenzó su intervención recordando los dos años de pandemia que el Señor del Cautivo no ha podido procesionar por las calles de Málaga. Hinojosa recordó el pasado cofrade de Puche cuando formaba parte como percusionista de las bandas de la Achicofradía de la Expiración y posteriormente de Miraflores.

“José Luis es un artista que jamás ha recibido clases de pintura pero que se ha hecho un hueco en el panorama pictórico mundial realizando trabajos diferentes a todos los demás y eso es lo más difícil, caminar por caminos que nunca han sido transitables”, afirmaba Hinojosa.

Entre numerosos aplausos y suma expectación el Hermano Mayor del Cautivo junto a José Luis Puche destaparon el cartel del cautivo que dejó de ser del pintor para pasar a formar parte del patrimonio de la cofradía, de la Semana Santa y de Málaga.

“Un inmejorable pregón plástico para anunciar la procesión del próximo Lunes Santo, utilizando técnicas del palinsesto, para crear un magnífico dibujo capa a capa. Una mezcla de grafito y agua que se desvanece para mostrar la silueta de la Virgen de la Trinidad en el interior de la figura de Jesús Cautivo”, explicó Hinojosa.

La tipografía del cartel resalta las palabras Cautivo, Málaga y Semana Santa entre algunos toques de acuarela para los dorados. “Este es el cartel que desde ya anuncia, ese año sí, si Dios quiere, que el Cautivo está en la calle”, concluyó el presentador.

Tras las palabra de Hinojosa se reprodujo un vídeo del proceso de realización de la obra en el estudio de Puche. Entonces el autor tomó la palabra para en primer lugar dar las gracias a la todos los asistentes por la asistencia al evento. “En este cartel he querido ir a la síntesis de lo que verdaderamente es el Cautivo. He necesitado visitar al Señor de Málaga en varias ocasiones para pedirle ayuda, ya que no tenía suficientes ideas de qué realizar”, declaró Puche.

El artista expresó su deseo desde primera hora en que la Virgen de la Trinidad tenía que estar presente en el cartel, ya que comparte nombre con su madre. “Yo quería rendir homenaje a mi madre también con este cartel, mi madre es de esas tantas y tantas personas que van de promesa detrás del cautivo y va a rezarle a la iglesia”.

Con el cartel como gran protagonista de la noche, con las palabras del periodista Jesús Hinojosa y con un sentimiento trinitario y deseoso de ver al Cautivo en las calles de Málaga el próximo Lunes Santo terminó el acto con las palabras del Hermano Mayor, Mario Ortega: “Agradecer a todos vuestra asistencia y como se dijo en el cartel de la Semana Santa, ya huele a incienso, ya huele a Semana Santa.