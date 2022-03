"Yo he sido autodidacta, la necesidad te hace exprimir tus fuerzas"

Manuel Toledano a parte de ser un enamorado de la talla, es un artista capaz de otorgar alma a las piezas que salen de su taller situado en el barrio de la Victoria. Un taller hechizado por la música clásica, el ciclismo y la pieza más importante del artista. Los componentes perfectos para crear un ambiente lleno de magia.

–¿Usted quería ser tallista?

–A mí como cofrade me gustaba todo lo que tuviera que ver con el arte, pero jamás me hubiera planteado dedicarme a esto, pero la vida o mejor dicho la muerte a veces te descubre nuevos caminos.

–¿Se habla poco de la muerte?

–Desde el hecho de nacer se empieza a morir. Siempre pensamos que nos cubre como un halo de protección, pero yo pienso muchísimo en la muerte.

–¿Quiénes han sido sus maestros en el mundo de la talla?

–Yo soy totalmente autodidacta, para mí el mayor halago es que grandes carpinteros experimentados me pidan consejo. Yo me encontré con un taller que no sabía ni encender la luz y todo lo he tenido que aprender a través de libros y mucha documentación. La necesidad te hace sacar fuerzas para exprimir tus necesidades.

–¿Qué carga de sentimientos tienen sus trabajos?

–Los sentimientos en mis obras están totalmente interiorizados. La satisfacción de este trabajo no es fugaz, perdura en el tiempo. Yo soy cofrade y esa fe que yo se que está presente en la Semana Santa la tengo muy presente a la hora de realizar cualquier obra.

–¿Qué relación tiene usted con el barrio de la Victoria?

–Aquí está mi taller y me siento muy a gusto en este barrio. Mucha veces me preguntan que por qué no tengo un taller más grande y la verdad es que no me hace falta, aquí soy feliz.

–¿Cómo de importante es la inspiración?

–Hay sensaciones en la vida que no se saben expresar. La inspiración llega porque sientes que un determinado trabajo te toca la sensibilidad. El boceto del trono de Crucifixión es fruto de la inspiración, surge de un momento difícil en mi vida y lo realicé en menos de una hora, eso es inspiración.

–¿De qué se nutre usted para realizar sus obras?

–El trabajo de tallista tiene un abanico muy grande de conocimientos previos, saber dibujar es fundamental. La historia del arte, la trigonometría, la música clásica, la astrología, todo estos conocimientos los llevo a cabo a la hora de diseñar y realizar cualquier obra.

–¿Cómo está siendo la evolución?

–Es impresionante el cambio artístico que ha dado Málaga en los últimos años. Las cofradías tienen que ser ambiciosas en cuanto al arte, es preferible realizar una pieza excelente que un patrimonio extenso pero con falta de calidad.

–¿Qué significa que cada pieza tiene que tener alma?

–Si tu haces tu trabajo con amor y pasión, todo lo que hagas tiene ese reflejo. Yo considero que Dios se expresa con todo lo existente en la tierra, por lo tanto todo tiene alma.

–¿Las cofradías tienen alma?

–Yo he sido un total enamorado y apasionado de las cofradías, he leído y estudiado todo tipo de libros relacionado con la Semana Santa. Pero al final, tienes una Semana Santa tan idealizada y lo haces todo con tanto amor que uno nunca llega a entender la crueldad dentro de las cofradías. Con la edad he comprendido que el alma de mi Semana Santa es ver al Señor de la Salutación con mi niño en brazos.

–¿Cuál es su sueño?

–Ni yo mismo lo sé, pero me gustaría encontrar la satisfacción plena con un trono.