Adams celebra la cancelación de la Eurocup: "Gracias por poner la salud por encima del dinero"

Josh Adams ha sido el jugador que más se ha pronunciado desde el Unicaja contra la reanudación del baloncesto en esta temporada. Querría haber vuelto al principio de la pandemia a Estados Unidos, pero el club malagueño se mantuvo firme en que los jugadores permanecieran en Málaga para facilitar un hipotético regreso de la competición. Ahora se ve que fue una decisión correcta con el inicio de la ACB en el horizonte.

Adams volvió a manifestarse a través de las redes después de que la Euroliga confirmara la cancelación de las temporada de la mejor competición europea y de la Eurocup. "Gracias Euroliga y Eurocup por tomar la decisión adecuada para poner la salud de los jugadores y del staff por encima de la temporada y el dinero. Esto hará crecer la relación entre la liga y los jugadores y la competición alcanzará impresionantes niveles por ello. La siguiente temporada será increíble", aventuraba Josh Adams, satisfecho con no tener que competir en julio. Como muy tarde, estará hasta el 30 de junio jugando en la ACB.

"Sé que todos los jugadores comprenden que es duro para la Euroliga y no es una decisión fácil y las pérdidas serán difíciles. Pero todos les agradecemos por escuchar las voces de aquellos que ponen sus cuerpos en la guerra para competir y ganar", cerraba su mensaje Josh Adams, que aún no está a tope físicamente, aunque ya está reestrablecido del fuerte esguince de tobillo que se produjo en Badalona. "Josh Adams está recuperado a nivel clínico, pero no tiene ritmo de competición no está. Melvin Ejim y Suárez sí están, los teníamos tocados y los hemos recuperado", explicaba Luis Casimiro ayer.

El explosivo exterior americano acaba contrato el 30 de junio y su continuidad está en el aire. Hay que ver cómo queda la relación después de algún momento de tensión por su pretensión de marcharse a Estados Unidos ante la que el Unicaja fue firme.