Alberto Díaz: "Ganar un Eurobásket te cambia la vida"

Alberto Díaz es campeón del Eurobásket. El base malagueño ha pasado de no estar en la lista de convocados para la cita continental a levantar el trofeo como una las piezas claves de los esquemas de Sergio Scariolo. Tras el encuentro con Francia y la emoción a flor de piel ante la hazaña conseguida, el base del Unicaja atendió a lo medios, que pugnaban por hablar con el hombre de moda en la selección española.

"Gracias a todos, gracias al equipo, tenemos un grupo increíble, no solo los doce que estamos aquí sino todos los que nos han acompañado en la preselección, lo han dado todo, son parte de esto, aunque no sean la cara visible. Gracias también al cuerpo técnico, organización, federación y a todo el mundo que vive por y para que nosotros estemos a gusto jugando, esto es para ellos", comenzó Alberto con los agradecimientos a todos aquellos que, de forma directa o indirecta, han sumado al éxito de este grupo.

"Si me cuentan esto antes de ir a Tiflis le diría que está loco, pero como he dicho antes el mundo esta lleno de locura. Es lo bonito de esto, de sueños vive la gente y nosotros lo hemos cumplido. Hemos sido unos locos, quizás poca gente creía en esto, nosotros lo hemos hecho y lo hemos conseguido", relató Díaz. Hay que ser honestos, a principio de verano muy pocos visualizaban las imágenes que se han visto hoy con el oro al cuello.

Para Alberto, un currante de este deporte donde los haya, no cree que esto sea un trabajo y se considera "un privilegiado". "Hay mucho trabajo, pero yo no lo llamaría así, hacemos lo que queremos, lo que nos gusta y somos unos privilegiados. Es trabajo, sí, pero no nos vale con eso, no nos sentimos mal haciendo lo que hacemos", explicó.

Sobre las escenas tras el triunfo, momento en el que Scariolo se ha acercado a cada jugador para susurrarle algo al oído, comentó que a el le dio "las gracias, felicitarme y otras cosas que se quedan entre nosotros".

Según Alberto, "este torneo no le ha cambiado la vida a uno, nos la ha cambiado a todos, ganar un Eurobásket te cambia la vida", a lo que añadió que es "lo que todo niño sueña y nosotros lo hemos conseguido, además con un equipo nuevo, casi inexperto en estás competiciones y evidentemente nos ha cambiado la vida".