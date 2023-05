Ibon Navarro y Tuomas Iisalo, doctrinas comunes

Ibon Navarro y Toumas Iisalo hablaron en la comparecencia oficial de la Final Four, junto a Txus Vidorreta y Aleksandar Dzikis, técnicos de Lenovo Tenerife y Hapoel Jerusalén. El entrenador del Unicaja acepta ese cartel de favorito "porque jugamos en casa, con nuestra gente, y esperan que ganemos. Hay una gran ilusión dentro del club, los aficionados, la ciudad. Todo el mundo espera que ganemos, pero jugamos contra un equipo que ha sido uno de los mejores de la competición, un rival durísimo y les tenemos que respetar. Iremos partido a partido", corroborando el mensaje de los últimos días. Los malagueños llegan a un punto óptimo, con la fortuna de contar con toda la plantilla sana. "Creo que llegamos bien, hemos podido recuperar dos jugadores muy importantes, como son Alberto Díaz y Darío Brizuela, que habían estado fuera del equipo, seguro que no van a estar como les gustaría. La expectativa es solo pensar en mañana, tenemos un partido más difícil de lo que pensáis. Hemos visto hasta 23 partidos, un Bonn que juega muy bien, que ha creado una cultura ganadora, que siempre aguanta en el marcador. Es un reto jugar contra ellos, de competir y ganar. No solo por ganar en el Carpena. Es un equipo siempre aprieta el acelerador, no hay un registro en las grandes Ligas que la del Bonn, y no habla mal de la Liga, sino muy bien de ellos. Es mucho más que TJ Shorts".

Por su parte, Toumas Iisalo trasladó esa presión, lógico en este tipo de situaciones, al anfitrión. "Cuando se habla de esa Monster Mentality, es completamente necesaria para competir contra el máximo favorito, el equipo que tiene el factor cancha y un poderoso roster, muy profundo, y que ha tenido éxito en varias competiciones diferentes esta temporada, está siendo muy buena hasta ahora. Ambos hemos construido una gran confianza colectiva, que nos ha traído a la Final Four", avisaba al joven técnico finlandés.

Reconocía el escandinavo que existe parecido en la filosofía de ambos equipos. "Sí, hay similitudes en el nivel de actividad, ética de trabajo. Somos fuertes colectivamente, sólo que el Unicaja tiene 12 jugadores de rotación, con un roster sin comparación en ese aspecto entre calidad y profundidad y muy bien entrenado. Sí, veo paralelismo entre los dos equipos y los dos tenemos diferentes opciones en ataque ante diferentes elecciones defensivas o propuestas. Los dos hemos sido extremadamente sólidos en defensa y jugamos con gran ritmo. El Unicaja es el mejor equipo en transición de la ACB y causan muchos problemas en sus contrarios porque su ritmo es muy alto. Los dos tenemos 12 jugadores, tenemos diferentes opciones según el rival y diferentes jugadores pueden tomar la responsabilidad de ganar".