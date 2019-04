"No se da uno cuenta de cuánto aporta hasta que lo ve de nuevo". Es el mensaje de un antiguo gran jugador malagueño al referirse al retorno de Alberto Díaz. Cuatro recuperaciones en siete minutos hizo en Zaragoza. Lejos aún de su mejor nivel, sólo ha jugado siete partidos en los últimos cinco meses, el pelirrojo está de vuelta y es un motivo de gran alegría. Con el inminente regreso de Jaime Fernández el Unicaja tiene un gran refuerzo para el tramo final de temporada.

Alberto Díaz habló tras su regreso a las pistas. Había trabajado en silencio, con el preparador físico, Diego Vázquez, y los fisios, Mario Bárbara y Ale Ballesteros, para estar a punto en el momento exacto. Y tiene buenas sensaciones el malagueño. "Bien, ya hemos dado un paso adelante, ya estoy con el equipo y me encuentro bastante bien. Vamos dando pasos a la reincorporación completa. Es complicado porque uno no está acostumbrado a ver los toros desde la barrera y al final te adaptas como en todo. Cuando algo no depende de ti o no lo controlas es mucho más complicado. Ha sido duro estar desde fuera, intentar ayudar a los compañeros y no poder. Pero ya hay pasado, hay que olvidar", dice con positividad Alberto.

"Jugar sin dolor y molestias es un gran paso"

"Me noto falto de ritmo. Necesito recuperar mi mejor nivel, pero jugar sin dolor y molestias es un gran paso. Estamos bastante dolidos por la derrota en Zaragoza, pero estoy contento por volver a jugar", admitía Alberto, que entiende que debe pasar un proceso: "Empecé la temporada muy bien, con mucha confianza. Estas cosas pasan, hay que reciclarse, tengo que recuperar mi mejor nivel. Ahora toca seguir trabajando y mejorando. Y gracias a los compañeros seguro que será más fácil".

Le ha tocado en este periodo a Alberto Díaz ver partidos desde la banda al lado de compañeros (Jaime, Suárez, Boatright...). Relata el malagueño cómo ha sido la experiencia. "Nos apoyamos unos a los otros. Tener, desgraciadamente, a alguien al lado tuyo en la banda te ayuda. Cuando le ves cabizbajo le ayudas y viceversa. Por desgracia he tenido a varios compañeros al lado", explica.

Desde la barrera ha contemplado Alberto cómo se ha desarrollado el grueso de la temporada, ya que sólo ha podido intervenir en un tercio de los partidos. "Ha sido una temporada complicada, con lesiones de gente importante y ahora creo que nos vamos a recuperar. A pesar de los resultados, el equipo está compitiendo cada día mejor, siendo más sólidos. Creo y confío en que el equipo va a ir hacia arriba", afirma Díaz, que explica qué puede darle al equipo: "Sólo intento añadir energía ilusión y algo de alegría al equipo en el día a día, al final es eso. Soy un componente que se introduce de nuevo. Puedo aportar energía y darlo todo".

"A pesar de los resultados, el equipo está compitiendo cada día mejor, siendo más sólidos"

Viene este domingo un rival complicado, el Joventut, ante el que justamente reapareció el canterano tras su primera lesión allá en diciembre. "El Joventut ha hecho una gran temporada, en toda la liga regular, la Copa también. Tenemos que ser sólidos en casa y sacar una victoria aquí. Debemos aumentar la ventaja con ellos sin olvidar que nos ganaron en su pista. Vamos con ganas de sacar una victoria".

Por último, el base de Casimiro mandó un mensaje de agradecimiento a la afición cajista. "He sentido un gran apoyo de parte del público. Siempre han estado ahí, me han animado. Le doy las gracias por venir y apoyarnos. Lo vamos a intentar todo, a darlo todo, y vamos todos juntos".