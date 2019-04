Alberto Díaz, impacto desde el primer día

Huelga hablar de la importancia de Alberto Díaz en la estructura del Unicaja. Y de cómo ha afectado su ausencia a una evidente carencia defensiva. Rápidamente dejó claro en el parqué del Príncipe Felipe el malagueño que su impacto en la pista será notable a favor del Unicaja, aún falto de ritmo lógicamente tras jugar su último partido el pasado 2 de enero en Valencia.

El malagueño se fue con un equipo que permitía soñar, pero al que las bajas y la incapacidad de sobreponerse a ellas ha impedido progresar. Por el camino se dejó la Eurocup. Ahora regresa en un tramo de temporada propicio para coger la forma de cara al play off por el título. En Zaragoza le tocó testar a la gran sensación del baloncesto español en este momento, Carlos Alocén. Lo primero que hizo fue robarle un balón y forzar otra pérdida. Realmente, recuperó cuatro bolas en los primeros siete minutos que estuvo en pista. Dio sentido al ataque sin estar fino en el triple (1/5, metió el primero) y aumentó la agresividad defensiva del equipo.

Otro detalle positivo fue que, más allá de que no tuviera acierto, Alberto no rehuyó al tiro en cada situación abierta que tuvo, como si mentalmente tuviera ese propósito y no hubiera pasado ese tiempo de lesión. Cuentan los jugadores que regresan tras cierto tiempo fuera que es el tiro una de las cosas que más cuesta recuperar, es difícil reproducir la intensidad y exigencia de un partido y falta oxígeno para hacer la mecánica de manera correcta.

En su último tramo en pista, Alberto estuvo cuando el equipo empezó a colapsar. Casimiro situó al pelirrojo con Brian Roberts en pista, pero no funcionó. Recuperó a Milosavljevic y Salin en esas posiciones y el partido se acabó escapando de cualquier forma. El parcial con Alberto en pista fue 0 por ese final negativo. Al menos, una buena noticia en una dolorosa derrota.