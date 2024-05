Liga Challenge: El CAB Estepona sueña con el ascenso en el Pineda (17:30)

Dos días para que el trabajo de nueve meses llegue a su fin. ¿El final soñado? El ascenso a LF Endesa, aunque para eso habrá que ganar dos partidos más en casa, donde el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tiene un balance de 14 victorias en 16 encuentros y donde no pierde desde diciembre de 2023. Sin embargo, esos datos no valen nada. El partido de este sábado (17:30 horas, retransmitido por el canal de Twitch oficial de FEB) ante Recoletas Zamora son 40 minutos donde ambos equipos empiezan de cero y la historia no cuenta. Eso sí, el cuadro esteponero contará con la ventaja del apoyo de cerca de 800 gargantas que animarán desde antes de comenzar en un Pabellón JA Pineda que se vestirá de gala y lucirá un espectacular lleno para la ocasión.

Echar la vista a atrás, a hace tan solo un mes, ver CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 66-56 Recoletas Zamora y pensar que el pase a la final está hecho. Es más, pensar que como los tres equipos que acompañarán al equipo malagueño en esta Final Four han perdido esta temporada en el Pineda el ascenso será sencillo es un absoluto error. Ya lo advertía Francis Tomé en la previa del partido ante el equipo castellanoleonés: “La clave es olvidarse de los nervios si los tuvieran, porque esa puede ser la mayor diferencia con el partido que jugamos en liga regular”.

Y es que, el técnico malagueño tiene claro que aquel 6 de abril el equipo entrenado por Ricardo Vasconcelos llegó con la presión de tener que ganar para lograr el ascenso directo y se encontró un rival que desarrolló a la perfección su juego y dominó todo el partido. Ahora, no se puede caer en pensar que es obligación del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol superar este partido de forma cómoda. No hay que olvidar que Zamarat finalizó segundo en liga regular -y Joventut y NB Paterna fueron tercero y cuarto-, mientras que las locales acabaron como quintas.

“Es el partido más importante de la temporada hasta el momento y lo afrontamos con ilusión y naturalidad, a pesar de que nunca hemos estado ante un encuentro en el que si pierdes se acaba la temporada”, explicaba Tomé que, eso sí, no escondió que el equipo afronta esta Final Four “con la ambición de ganarla”.

Tras nueve meses de trabajo, poco se puede cambiar en la última semana, más allá de algunos ajustes específicos por el rival o situaciones puntuales de la plantilla. “Es un partido para jugadoras. Hay que dejarlas a ellas, por mucho que desde el staff les demos recursos tácticos, hablemos del rival y demás, es cosa de ellas, no vamos a ganar el partido desde el banquillo”, apuntaba el técnico malagueño, que conoce de sobra estas situaciones gracias a su dilatada experiencia como entrenador.

El cartel de ‘Sold out’ está garantizado para este fin de semana, pues quedan unas decenas de abonos por asignar y lista de espera para la adquisición de esto. Eso demuestra las ganas con la que acoge Estepona esta cita en un JA Pineda que contará con un graderío especial para la ocasión con la intención de dar cabida a toda la afición, aunque habrá quien se quede sin poder acceder, a pesar de los esfuerzos del club por adquirir el máximo de abonos posibles.

Acabó Tomé con un mensaje claro: “Tenemos la ilusión del ascenso, pero sobre todo queremos que este fin de semana sea una fiesta en Estepona por el temporadón que se ha hecho. Y ahí es muy importante el público, que gracias a ellos es por lo que estamos aquí”.