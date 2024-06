Alberto Díaz, bastante apenado: "Teníamos muchas esperanzas"

El Unicaja volvió a caer eliminado del play off por el título de la Liga Endesa después de caer derrotado en casa por tercera vez ante el UCAM Murcia en una serie en la que el factor cancha no ha tenido ninguna repercusión y ambos equipos han conseguido sus victorias como visitantes y no han logrado ninguna como local, a pesar de que ambas aficiones respondieron muy bien para intentar ayudar a los suyos en todo lo posible para alcanzar la final ante el Real Madrid de Chus Mateo, que pagó las consecuencias de no ganar la Euroliga con el FC Barcelona al vencerle por 3-0. Como consecuencia, Alberto Díaz salió a dar la cara tras la eliminación y tuvo unas palabras para los medios en el vestuario de los de Ibon Navarro al acabar la contienda.

El capitán quiso mostrar la cara amarga del deporte tras esta dura eliminación tras conseguir devolver la eliminatoria a casa con dos grandes actuaciones lejos del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena: "El deporte es así. Teníamos muchas esperanzas en pasar, pero bueno, ha sido una gran temporada y darle las gracias a los chicos y a la afición por luchar hasta el último segundo. Quedamos con un mal sabor de boca y aprenderemos y nos repondremos".

Antes de concluir, el base insignia de la entidad de la Costa del Sol hizo un poco de autocrítica tras este duro golpe que conlleva la eliminación del Unicaja del play off por el título de la Liga Endesa en un curso con bastante exigencia por las grandes actuaciones consumadas durante la temporada regular y por haber levantado la Basketball Champions League: "Errores que pagas en una semifinal. Hemos conseguido romper el partido y han recuperado la ventaja y eso es algo que no puede pasar en una semifinal".