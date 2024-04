Txus Vidorreta y el partido de Copa en Málaga como espejo: "Ese es el camino"

En la zona mixta del Belgrado Arena, a pocos metros de Ibon Navarro, hablaba Txus Vidorreta. Enemigos íntimos en una nueva partida de ajedrez, esta vez por un título de BCL. "Mucha ilusión por estar en otra final. Ya decíamos que el equipo estaba motivado y preparado. Teníamos un rival en forma, que ha jugado de manera fantástica los últimos dos meses. Su entrenador ha sido el mejor de la competición. Eso habla de la dimensión del triunfo de la semifinal. Y ahora estamos igual de ilusionados y motivados, tratando de recuperar bien y hacer un buen trabajo esta tarde para prepararlo de la mejor manera posible. Que nos conozcamos todos, creo que simplifica, algo que tampoco es malo. Cuando tienes un rival al que no conoces, tienes más dudas a la hora del planteamiento de partido y de cuáles pueden ser las claves. Simplifica nuestro trabajo como entrenador. Y ya están nuestros ayudantes en la oficina hablando entre ellos. Tenemos al Unicaja, que es el líder de la Liga Endesa. Un equipazo, que se encuentra con todos los jugadores al 100% y eso les hace ser candidatos números unos al títulos. Y nosotros, en nuestro papel de outsider, pues trataremos de tener opciones", explicaba el preparador bilbaíno.

"Han pasado ya dos meses desde el partido de Copa del Rey. Nosotros no tenemos a Doornekamp, que en el partido de la Copa fue muy importante. Hay que sustituir su producción con otros jugadores, tratando de mantener nuestro estilo y línea. Ellos seguramente sean agresivos y tenemos que ser capaces de atacar su agresividad", señala. "El UCAM hizo una gran primera parte, también un buen inicio de tercer cuarto. Pero tuvieron un bache y el Unicaja lo supo aprovechar, muy acertado desde la línea de tres puntos después de una primera parte donde apenas pudieron tirar. Con ese triple a tabla de Djedovic crecieron. Pero el UCAM fue capaz de volver al partido. Esa debe ser la principal lectura: es una final y hay que estar permanentemente preparado y motivado. Aprovechar cada instante para recuperarnos si tenemos desventaja, o un equilibrio si tenemos ventaja, como hicimos en Málaga, yendo diez arriba. Ese debe ser el camino", una fórmula que tratará de repetir en el Belgrado Arena.

Si produce estrés el jugar contra el Unicaja tantas veces. "Ahora estoy más tranquilo, porque donde fue realmente tremendo fue en el final de la temporada pasada. Que encima empezáramos el primer partido de ACB también, y encima siempre jugábamos en Málaga. Una cosa un poco complicada. Ahora tengo la sensación que es algo normal. Si eres un buen equipo y delante tienes otro que es un equipo de nivelón, como Unicaja, es que te tengas que enfrentar en la Copa si te clasificas, en la BCL, cuarta final. Con la sensación que es un partido nuevo, no como el año pasado, donde tenías que jugar con las mismas cosas. Ellos tienen muchos jugadores expertos. Ibon ya ha estado en tres Final Four (una con el UCAM y dos con el Unicaja). No podemos hablar de equipo inexperto. Trataremos de hacer valer las que son nuestras principales virtudes y desarmar algunas de sus principales armas, porque todas son imposibles".