Alberto Díaz, centenario y una línea ascendente

Alberto Díaz regresó a la competición después de un par de semanas de ausencia, vuelta que se antojaba difícil por el nivel que requiere una semifinal de la ACB, en el Palau y cómo demanda el Barça en lo físico. Necesita rodaje ese cuerpo, aún lejos del Alberto en su máximo esplendor, pero su presencia en la pista ya suma, por quién es, el estatus que ya tiene en la Liga y porque proporciona esa experiencia en este tipo de partidos, aunque debe seguir una línea ascendente. 14 minutos de máxima exigencia, un triple convertido, aunque falto de rapidez en los movimientos y mala ejecución en algunas decisiones, consecuencia de haber estado parado. Le beneficiará si la serie es larga. "Me he encontrado mejor, el entrar en una semifinales de play off no es fácil, pero creo me he sentido bien y la cosa va a ir a mejor. Estoy contento", explicaba Díaz.

Cumplió 400 partidos con la camiseta del Unicaja, centenario amargo por cómo se desarrolló el primer envite ante los azulgranas, impotencia por momentos, también con tinte simbólico al haberse producido en una semifinal de la Liga Endesa. Berni Rodríguez (683), Carlos Cabezas (505) y Carlos Suárez (437) son las leyendas que tiene Díaz por delante; a sus 29 años, y superado el ecuador de su carrera, aún con mucho baloncesto por delante, debería pulverizar esas marcas, dando por descontado que seguirá en Málaga, como así parece. Desglosados en 254 partidos de ACB, 55 en la Euroliga, 51 en la Eurocup, 28 en la BCL, 9 en la Copa del Rey y 3 en la Supercopa Endesa. Dos títulos con el Unicaja (Eurocup y Copa del Rey) y una infinidad de reconocimientos, en avalancha desde el pasado verano. De ahí su dimensión y por qué es tan importante que Alberto vaya cogiendo el tono en los próximos días.

El canterano es 2º en asistencias (1.045) y más/menos (727); el 3º en recuperaciones (432); y el 5º en minutos (7608:02), faltas recibidas (778) y triples (360). Si acaba su carrera en Los Guindos, está destinado a ser el líder en una mayoría de estadísticas. Medalla de Oro de la provincia de Málaga, Mejor Defensor de la BCL y donde solo Tavares le superó en ACB, son algunos galardones recientes, y vendrán más en un futuro próximo. Pero lo que impera es pelear el play off con el Barcelona, este viernes una segunda oportunidad a la que se mira con atención.