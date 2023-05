Alberto Díaz lo tiene complicado en Tenerife

Alberto Díaz está entre algodones. El capitán forzó porque tuvo un esguince muy importante de tobillo en la eliminatoria contra el UCAM Murcia. Compitió, sin estar bien y con limitaciones, en la Final Four de la BCL. Y desplegó un gran encuentro ante el Lenovo Tenerife en el partido de fase regular, pero con el peaje de que se dañó el gemelo. "Precaución", es la palabra que decía Ibon Navarro para contar con el malagueño. Díaz no viajó a Bilbao y no entrenó estos días atrás y es complicado que juegue este domingo. Puede tener alguna opción más el próximo jueves. El gemelo es un músculo traicionero, años atrás tuvo problemas en la zona el pelirrojo que se le reprodujeron. Afortunadamente el trabajo dio sus frutos y no volvieron. Pero ahora está en ese límite en el que forzar puede acarrear una rotura seria para perderse la temporada.

En el caso de que Alberto, que viajó a Tenerife, no se vista lo hará Mario Saint-Supéry. Y el rol de base lo tendría Tyson Carter. "Me siento cómodo ahí, puedo jugar sin problemas", decía el americano, que ha completado partidos notables en la posición aunque, como especificaba Ibon Navarro antes del partido, en condiciones favorables. Testarlo en un partido de este calado es una gran prueba. "Ha sido un recurso por los problemas que hemos tenido. Ha tenido partidos muy buenos de uno, tiene el balón más en las manos, pero también ha tenido una exigencia defensiva menor. El nivel de presión ha sido menor quizá. La valoración no puede ser que ha metido 22 de uno y que va a jugar mejor hoy, no. Hay que valorar contra quién, cómo juega el rival, qué te dejan hacer... Hay demasiadas variables alrededor. Sí es verdad que nos ha sorprendido entrenando su capacidad de análisis, de entender lo que hacer, dónde tiene que ir, dónde tiene que pasar la pelota, su cambio de mentalidad de ser un anotador a jugar al equipo. Es un jugador con 25 años y tiene aún capacidad para aumentar su espectro de juego, no ser un dos sólo o un combo eventual. Tiene que mejorar y se capaz de jugar como uno en posiciones más adversas, digamos, con otras condiciones. También pasa por ganar algo de peso en el tren superior. Ahí sufre un poquito más", reflexionaba el técnico cajista.