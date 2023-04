Alivio en el Unicaja: Alberto Díaz, esguince de grado 2

Alberto Díaz sufre un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo, lesión que ya se vaticinaba una vez el capitán se retiraba al vestuario ante UCAM Murcia; la única noticia negativa de la noche, pero que se habría firmado con sangre viendo lo que se podía venir. La mayor preocupación era comprobar si los ligamentos del tobillo estaban rotos, no es el caso, cierto respiro porque habría sido decir adiós a la temporada. Silencio sepulcral el que se produjo en el Palacio, con Alberto llorando y sin poder apoyar esa pierna izquierda, imagen de gran impacto, pero por suerte con consecuencias menores. En el Unicaja hay sensación de alivio.

"El base del Unicaja Alberto Díaz se produjo una lesión durante el transcurso del primer partido de cuartos de final de la BCL frente al UCAM Murcia, lo que le obligó a abandonar el choque. Tras hacerle unas pruebas este miércoles en el Hospital QuirónSalud Málaga, se ha confirmado que sufre un esguince en su tobillo izquierdo de grado 2 que le impedirá disputar el próximo partido del equipo frente al Coviran Granada. El regreso a la dinámica de trabajo con el equipo dependerá de la evolución de la lesión", así rezaba el comunicado del club de Los Guindos.

No habla el Unicaja de plazos de vuelta, pero lo normal es que sean varias semanas, incógnita de si podría estar en un hipotético tercer partido ante UCAM Murcia en BCL, la cita más trascendental que se perdería. Una baja importante, por descontado, porque no hay un jugador por naturalidad que pueda jugar de base, sí lo pueden ejercer Carter o Djedovic, pero ya es descompensar el resto de la línea exterior. Le tocará a Ibon Navarro buscar soluciones, en este caso el abanico no es tan amplio, sin obviar el recurso de Mario Saint-Supéry, quien debería convocar la lista de doce para el derbi en Granada. Abusar de Perry era una situación que se quería evitar, al margen de vivir un momento de dulce, acumula alguna semanas algo justas en lo físico. Será por fortuna en pocos partidos.