Ibon Navarro: "El partido de Murcia será mucho más difícil"

Ibon Navarro se mostró muy contento por la versión que mostró su equipo en el primer encuentro de la serie de tres partidos que conforman estos cuartos de final de la BCL. Eso sí, el técnico vasco pidió prudencia e intentó bajar la euforia tras este recital de su equipo en el Martín Carpena (83-67): "Hice mucho hincapié en la defensa y el rebote y hemos hecho muy buen trabajo ahí. En general realizamos un gran trabajo, pero solo llevamos un partido y el siguiente será muy difícil". Además, recalcó que supieron sobreponerse a un momento complicado: "Hemos sabido sobrellevar la lesión de Alberto Díaz, Tyson hizo un gran partido en su lugar. Estoy contento, pero es 1-0 y sabemos que el partido de Murcia será mucho más difícil".

Respecto al tobillo del capitán cajista, fue sincero: "No pinta bien, sí sabemos que no está roto, pero tendrá un esguince importante. Es un contratiempo muy importante, pero contaremos con Mario Saint-Supery. Era raro que tuviéramos a los 12 jugadores cuatro días seguidos". Mientras que entre el partido de ida y vuelta destacó la siguiente diferencia: "Hubo algunos tiros fáciles que fallaron y seguro que allí no lo harán. Hubiera retrasado haber roto tan fácil, pero aprendimos del partido de liga, el cual fue el cuarto en ocho días y llegamos algo cansados. El partido estaba roto claramente los últimos seis minutos. Es solo un 1-0 y el siguiente partido será muy diferente, este no condiciona nada. Ellos en casa se sienten más cómodos, saben desarrollar su juego. Además tendrán a su afición para ayudarles cuando atraviesen malos momentos y nosotros no contaremos con ese factor a favor".

Brizuela

El escolta vasco también compareció tras el partido para analizar su gran participación defensiva sobre MacFadden: "El último partido que jugamos allí estuve muy mal en defensa y fue una de las claves de su equipo. Estoy muy contento y debo de estar preparado para el siguiente porque en este falló tiros que suele anotar y allí le será más fácil, pues juega en su casa".