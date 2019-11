Los Guindos es el escenario de trabajo estos días del Unicaja porque el Palacio está ocupado por el espectáculo Disney on Ice, que exige un gran montaje. Y allí se produjo, tras el descanso del jueves, el regreso de Alberto Díaz. El base malagueño no viajó a Podgorica para acelerar en el tramo final de su recuperación. En otra coyuntura podría haber forzado, pero desde los servicios médicos y el propio cuerpo técnico se abogó por la prudencia.

Alberto completó todo el entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro y se espera que esté este domingo en el WiZink Center. Se ha reestablecido de la rotura muscular de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha que se produjo en el encuentro que el Unicaja ganó en Valencia el pasado 20 de octubre. Entonces, el pronóstico de los servicios médicos es que debería estar de baja entre dos y tres semanas. El domingo se cumplen los 21 días desde que se rompió en La Fonteta, una cancha de gratos y no tan buenos recuerdos para el pelirrojo.

El base malagueño se ha perdido cinco partidos. El equipo, de primeras, acusó su baja y perdió contra el Oldenburg y el Movistar Estudiantes. Después ha encadenado tres triunfos ante Trento, Betis y Buducnost. Como Casimiro ha admitido cuando se le ha preguntado, la ausencia de Alberto Díaz afecta al esqueleto del equipo porque no hay un jugador de características similares en el plantel, capaz de marcar la intensidad defensiva desde la presión al base rival y con la cabeza fría arriba. "Nos daba un equilibrio tremendo, aunque no anotase", anhelaba Casimiro, el técnico que le hizo debutar en ACB.

El regreso de Alberto Díaz libera a Jaime Fernández, que se siente más cómodo en la posición de dos. O más, bien, sin la obligación de tener que subir siempre el balón, algo a lo que no le hace ascos. "Que estén o no Alberto y Josh me afecta, porque dependiendo de eso cambia mi rol, tendría que jugar más tiempo de base, y no sabemos si van a estar. Espero que Alberto pueda estar, pero será su primer partido después de la lesión y no va a estar al cien por cien y Josh, vamos a ver cómo evoluciona", explicaba el jugador madrileño tras el entrenamiento de este viernes.

Y es que las molestias del madrileño en el talón le están impidiendo rendir a su mejor nivel y el regreso del malagueño puede darle un respiro, si bien no es 100% seguro que Josh Adams pueda jugar en Madrid. El americano no se entrenó porque aún tiene molestias en la rodilla tras el desafortunado golpe que se llevó en Podgorica y que le dejó muy dolorido. Afortunadamente, las pruebas desvelaron que no había nada grave. En principio, viaja a Madrid aunque será duda hasta el final.

Con Alberto Díaz, el Unicaja ha recibido 73 puntos de media en ocho partidos. Sin él, en cinco, subió a 76.4. Un buen indicador de la importancia de Díaz en el engranaje defensivo del cuadro de Casimiro, que recuperará en Madrid a uno de sus jugadores más fiables.