Alberto Díaz y Yannick Nzosa, candidatos al premio de Mejor Defensor de la ACB

Esta Liga Endesa 2020-21 tendrá un nuevo premio oficial: el del Mejor Defensor. Con él, la ACB quiere recompensar al jugador que ejerce una mayor influencia en el juego desde la defensa. Y dos jugadores del Unicaja son candidatos al premio, Alberto Díaz y Yannick Nzosa, a los que la web de la competición glosa con sus virtudes.

En el caso de Alberto Díaz, el base malacitano, un auténtico especialista en forzar faltas personales a sus rivales, lucha con Luca Vildoza por ser el líder en recuperaciones de la Liga Endesa, promediando 1.6 por choque. Su garra defensiva contagia a sus compañeros y se trasmite a la grada. No hace falta señalar la importancia del base.

Si de tapones hablamos, hay que destacar el caso del jovencísimo Yannick Nzosa. A sus 17 años, aún lejos de la mayoría de edad, ya ostenta el récord de tapones a su edad en la historia de la ACB. Su aparición fue una revolución para Unicaja, que disfruta de su privilegiada capacidad para el 'gorro' (3º en tapones por minuto, con 0,07), otra forma de intimidar a sus oponentes. Actualmente de baja por sus problemas en el abductor, el congoleño está próximo a obtener su nacionalización como español tras acordar la prolongación de su contrato."La defensa no son solo tapones y robos. También es anticiparse al rival para provocar una mala decisión o una falta en ataque; intimidar; ayudar en el momento adecuado; cerrar el rebote; presionar las líneas de pase; no conceder ventajas... Hay muchas maneras de complicarle la vida al contrario sobre una cancha de basket, la mayoría de las cuales no se reflejan en la estadística. Pero, de un modo u otro, un gran defensor siempre deja su sello", explica la Liga en una nota. Para el premio se contará "con con jurado de especialistas; Leyendas acb que se hicieron un nombre por sus virtudes atrás. Con ellos se coronará al rey de la defensa".