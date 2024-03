Álvaro Folgueiras y Golden Dike acaban su temporada en la NCAA

Comenzaron los torneos finales de conferencia en la División I NCAA con la presencia de dos malagueños, Golden Dike con Loyola Maryland y Álvaro Folgueiras con Robert Morris. El otro en la máxima división universitaria, Jesús Carralero, acaba su temporada regular este sábado y juega la siguiente los torneos. No fue una buena noche para Dike y Folgueiras, cuyos equipos acabaron eliminados a las primeras de cambio, algo que era previsible porque no salían como favoritos y jugaban a domicilio.

Álvaro Folgueiras finalizó su primera experiencia en la NCAA con su derrota en la primera ronda de la Horizon League. Robert Morris, la universidad ubicada en Pittsburgh donde ha desarrollado este segundo año en EEUU tras su primero en la DME Academy en Florida, perdió por 78-63 ante Purdue Fort Wayne. La temporada regular no había sido para el equipo de Folgueiras (10-22 en el total, 6-14 en el partido de la Horizon League), lo que le hizo enfrentar contra uno de los mejores equipos de su conferencia.

La parte positiva para el malagueño es que se hizo con la titularidad en el tramo final de la competición y adquirió galones en su equipo. El último partido lo acabó con 12 puntos (3/3 en tiros de dos y 2/5 en triples), cinco rebotes, tres tapones y un robo en 29 minutos en pista. Ha cerrado la temporada promediando 5.3 puntos (61% en tiros de dos, 29% en triples y 73% en libres), 4.5 rebotes y 1.2 asistencias. El último mes de competición, coincidiendo con su titularidad desde mediados de febrero, lo ha acabado con 9.3 puntos y 8 rebotes de media. Ahora toca evaluar la temporada y contemplar opciones. Al eliminarse el 'castigo' de estar un año parado si hay cambio de universidad ha aumentado exponencialmente el número de transfers. En Pittsburgh ya conoce el paleño lo que hay. Para este verano tiene el reto de estar en el Europeo sub 20 (del 13 al 21 de julio en Gdynia, Polonia) con España, aunque la competencia es alta porque convergen las generaciones que fueron campeonas del mundo sub 19 y subcampeona universal sub 17 en los dos anteriores veranos.

Por su parte, Golden Dike acabó su carrera universitaria tras cinco años en Loyola Maryland, a la que llegó con 18 años desde el Real Madrid (estuvo tres temporadas en el club blanco tras criarse en la EBG y el Unicaja) y sale para cumplir los 23 y dar el salto al profesionalismo. Su equipo cayó (64-48) ante Navy, sin muchas opciones. El récord de temproada (7-25 en total, 5-13 en partidos de conferencia) avisaba de la dificultad. Dike acabó con 4 puntos (1/8 en tiros de dos y 2/4 en libres), ocho rebotes y una asistencia. La temporada la cierra con unas medias de 7.5 puntos (53% en tiros de dos y 33% en libres, uno de sus puntos de mejora), 6.8 rebotes y 2.8 asistencias. En su última temporada firmó un triple doble histórico.

Dike terminó su carrera con 876 rebotes en 142 partidos, un récord escolar. Su total de rebotes le coloca tercero de todos los tiempos en Loyola y séptimo en la historia de la Patriot League. En total jugó 141 partidos (99 como titular) en los que promedió 6.9 puntos (55% en tiros en dos y 37% en libres), 6.2 rebotes y 2.0 asistencias. Ahora llega el momento de ser profesional. En pasados veranos estuvo trabajando con el Unicaja en Los Guindos, con el primer equipo en alguna ocasión, y el último también en Zaragoza. Empezar en LEB Plata o LEB Oro es el paso lógico para su carrera, con el lógico periodo de adaptación que pasan todos los jugadores que se han formado en Estados Unidos.