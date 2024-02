Álvaro Folgueiras, doble doble en la NCAA

La temporada en la NCAA se va acercando a su fase caliente y el malagueño Álvaro Folgueiras va ofreciendo su mejor versión en su primera temporada en la liga universitaria. En los últimos partidos el paleño ha adquirido rango de titular en su equipo, Robert Morris, y está convirtiéndose en una pieza importante para la universidad radicada en Pittsburgh (Pensilvania).

La pasada madrugada, Folgueiras firmó un doble doble, con 13 puntos (4/6 en tiros de dos, 1/4 en triples y 2/2 en libres), 11 rebotes, dos asistencias y dos tapones en la derrota de su equipo ante Oakland (63-43), el líder de la conferencia en la que compite su equipo. En el anterior encuentro había firmado 15 puntos, ocho rebotes, dos tapones y dos robos en la derrota ante Wright (101-71) en 29 minutos en pista. Han sido sus dos primeras titularidades y partidos rondando los 30 minutos y, aunque colectivamente los resultados no han sido buenos, ha sido una buena respuesta.

El récord no es bueno (6-11) pocas días antes de que acabe la temporada regular de la Horizon League, en la que está inmersa Robert Morris, y comiencen las eliminatorias por el título, que da acceso para competir en el torneo final, la March Madness. Las expectativas no son muy halagüeñas, pero será una experiencia más para el malagueño. Sus números de media ahora mismo en la temporada 2023/24 son 5.0 puntos (62% en tiros de dos, 28% en triples y 75% en libres), 4.1 rebotes y 1.2 asistencias, aunque con una tendencia claramente ascendente conforme ha ido transcurriendo la temporada y ha adquirido más relevancia en los planes de su entrenador.

Posición en el campo

“Aquí la verdad la palabra center es casi tabú, hasta el tío que no tira un triple en toda la temporada y se tiene que ir saliendo para que no le piten tres segundos es un forward”, explicaba el paleño en este periódico acerca de cómo es empleado por el coach, Andrew Toole: “Me consideran forward, juego más de cuatro si le ponemos un número. La mayoría somos aleros altos. Nuestros sistemas son para jugar con cinco abiertos, me utilizan para jugar de cara, con el pop, con el extra pass y con las inversiones de balón más que con el roll. Hay mucho dinamismo”. Toole, que es primer entrenador desde 2010, tiene como ayudante principal a Mike Iuzzolino, escolta que fue figura en el Pallacanestro y que jugó en ACB en Cantabria Lobos y Valladolid.