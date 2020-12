Eduardo García: "Hay que ser honestos, no se pueden hacer dispendios"

Eduardo García, presidente del Unicaja, habló largo y tendido en los micrófonos de la Cadena Cope sobre la situación de club. Además de referirse a la situación de los pivots y mostrar su confianza en Gerun, trató muchos temas, desde la coyuntura de los aficionados a la situación de Carlos Suárez.

La ACB ha pedido que se deje asistir a espectadores a los pabellones. "Está solicitado al CSD y tenemos la ilusión de que en este mes se pueda decidir que haya espectadores el año próximo. Económicamente la situación es un desastre, que tendrá sus consecuencias futuras si no somos capaces de armonizar medidas. Todo es gestión, cada día nos levantamos con el ánimo de hacer gestión para que no haya más dificultades de las que tenemos. Esto no se vende, pero no es fácil, pero es lo que nos toca vivir. Tenemos una buena plantilla, la cantera sigue funcionando a buen ritmo, las chicas están en buena posición, pero hay que gestionar que a final de temporada no se produzcan déficits que puedan arrastrar al club a situaciones problemáticas", explicaba Eduardo García.

"El inicio fue complicado, la pandemia hizo mella en la pretemporada, hubo lesiones, forma parte del negocio. Los resultados están ahí, llevamos 11 de 13 victorias. No hay que lanzar las campanas al vuelo, esto es deporte profesional, con circunstancias no controlables. Hay que jugar con lo que tenemos, con una plantilla amplia. También hemos vivido momentos peores. El equipo está dando una buena cuenta de lo que esperamos", aseguraba sobre la situación del equipo el presidente, que trató otros temas.

Juego interior

"La plantilla, con una sola incorporación, estaba configurada. Forma parte del debate, si es bueno o malo jugadores que repitan uno o dos años. El 90% de la plantilla estaba conformada, con sus contratos correspondientes y en la trayectoria que preveíamos. Sólo Tim Abromaitis se incorporó y no es un jugador que admita dudas. ¿Cambios? Siempre se pueden hacer cambios, pero los presupuestos están para cumplirlos. El aficionado está al margen de ello, pero si no se cumplen hay dificultades. Hay que cuadrar cuentas para evitar problemas más complejos. Nosotros tenemos a Rubén Guerrero, a Gerun, a Yannick Nzosa, a Carlos Suárez, a Abromaitis y Deon Thompson. Si esa batería de pívots se considera pequeña... ¿Que podemos tener mejores? Es posible, pero tenemos jugadores con una proyección importante, la mayoría con mucho crecimiento de mejora. Tienen su tiempo de maduración. Tenemos jugadores con la selección española, somos el club que más aportó, entre ellos un pívot como Rubén. Nzosa aparece porque está dentro del club y hay que darle minutos para su crecimiento, los jugadores se hacen jugando. Podemos debatir de las características de los jugadores o del baloncesto que se hace actualmente, que es muy distinto del de años pasados. No es ni mejor ni peor, pero es muy distinto. Tenemos la obligación de darle más confianza a todos, a los pivots también. Están muy implicados y hay que tener paciencia. El mercado tampoco ofrece mucho mejores jugadores, muchas incógnitas que no estamos dispuestos a despejar".

Gerun

"Si estuviese en mercado estaría rifado por muchísimos equipos de Europa y España, de tabla alta de la clasificación. Es muy joven y con mucha proyección que necesita tiempo para mejorar, como Rubén y Yannick. Es un momento muy complejo, los jugadores también sufren el Covid-19, gracias a Dios no hubo problemas importantes con los contagios, somos modélicos y hacemos lo humanamente posible para llevar un control exhaustivo. Esperamos que mejoren por día. Es cuestión de tiempo y paciencia. No soy técnico, hice pinitos en su día pero se me olvidó, pero el baloncesto ha cambiado mucho, necesitamos jugadores que hagan otra cosa, que estén implicados, que hagan bien lo que le pide el entrenador".

Diferencia con Baskonia y Valencia

"Deportivamente no hay tanta distancia con Baskonia o Valencia. Económicamente no vamos a descubrir la pólvora. Esto se mueve con dinero, con llenos en la cancha, dinero y presupuestos. No podemos quejarnos de la situación que tenemos, pero hay otros equipos que han podido apostar con muchos más recursos económicos. Es una realidad que debemos tener clara. Es cuestión de tiempo y de interés que pueda haber presupuestos mayores. Estamos en una situación idílica para lo que ocurre en este país. No me gusta ser pesado, pero cuando hemos podido acometimos inversiones antes del coronavirus, fue una inversión del club contratar a Darío Brizuela y Axel Bouteille. Todavía están pensando algunos clubes cómo lo hicimos, no dimos opción a que fueran a por esos jugadores".

Euroliga

"Tenemos la misma ambición de siempre. Pero tenemos que saber que siempre aparecen clubes que son la sorpresa de cada año. El año pasado se hablaba mucho de la gran temporada de Zaragoza y vemos dónde está este año, eso ocurre. Aparecen clubes que son sorpresas. Este año le toca a Tenerife o a otro club. Somos conscientes. Hay que estar arriba y competir al máximo nivel para conseguir nuestros logros. Hasta ahora no nos va mal por ahora. Somos humildes, pero ambiciosos para obtener los mejores puestos. Queremos llegar a semifinales de ACB, una vez ahí estar más arriba. Lamentablemente, un mate claro que se sale y cuatro-cinco tiros libres fallados impidieron que el campeón después quedara eliminado. Es deporte, competimos estupendamente".

Casimiro

"No puedo hablar mediáticamente, cada medio hacéis tertulias, unos están a favor y otros en contra. Lo vivimos con Joan Plaza, al principio se le amaba y después se le odiaba, era el mismo Joan el primer y el último día. Luis Casimiro es un hombre de club, implicadísimo, lo da todo, conoce la Liga, es un profesional perfecto y debíamos darle la oportunidad de seguir. Su sensibilidad hacia los intereses del club se ha puesto de manifiesto. No es una cuestión personal, como dice mucha gente. Intento llevarme bien con todos los entrenadores, aunque alguno haya tenido que pasar por taquilla. Tengo una comunicación fluída con todos, unos son más fáciles de entender que otros. Con todos los entrenadores que hemos tenido han pasado buenos momentos y malos. Es una decisión del Consejo, que son más personas, pero no me escondo para decir que lo apoyaba. ¿1+1? De contratos no hablo, mientras la otra parte no quiera. Nunca hablo de los contratos que firmo. No voy a desvelar lo que lleva dicho contrato para seguir".

Aficionados

"Creo que hemos actuado con los abonados como teníamos que actuar. Agradecerle a todos su comprensión por la situación que vivimos, a la que no somos nadie ajenos. Le agradecemos su buen talante y simpatía hacia el club. Hubo tres propuestas, hemos atendido a las tres opciones. Otros clubes han hecho cosas menos bonitas, la gran mayoría. Siempre es bonito regalar, pero lo que no se paga no se valora. Las cantidades de los partidos de Eurocup que pedimos eran simbólicas, para que sepáis, con la recaudación de tres partidos no se consiguió pagar los gastos de abrir la puerta del Carpena. Hay varios clubes que han cobrado ya todo el abono, más de uno, más de dos y más de 15, pero de eso no interesa hablar, parece. Un club agradecía a los abonados que hayan puesto dinero y no voy a entrar en esa dinámica. Tenemos el mayor respeto a nuestros aficionados, pero cada uno puede tener su opinión. Hay que buscar el dinero, no hay un cajón de donde se saca milagrosamente. Me hablábais del Baskonia, que dejó a entrar a abonados ante el Real Madrid... No hemos hecho un ERTE, que es un serio problema para las personas, y ese club sí. Hemos mantenido toda la estructura, en cantera, oficinas, empleados... Sin alharacas, sólo un acuerdo personal con los jugadores profesionales. Espero que entendáis nuestra postura. Debemos prudentes con la máxima humildad. Cualquier cosa que parece son favorables o magníficas se nos vuelve en contra porque hay personas que quieren siempre ver el vaso medio vacío. Por ejemplo, había una demanda en Málaga, tengo recortes y escritos de personalidades, sobre cuándo íbamos a acometer la entrada en el baloncesto femenino. A todos se les ha olvidado. Estamos compitiendo para ascender, el año pasado faltó poquísimo. Estamos en Liga Femenina 2 para llegar a la 1, que es un logro importante. Hay internacionalidades en todas las categorías de cantera. No lo hacemos tan mal como algunos quieren ver".

Campaña solidaria

"Esta es una campaña. No estamos ajenos a la sociedad y a los problemas de la sociedad, sino en años anteriores. Colaboramos con Bancosol, con Proyecto Hombre, con la Asociación de Síndrome de Down, con otras ONGs... No estamos ajenos y tengo unos colaboradores magníficos. A ver si hay una avalancha que se adhieran a adquirir estos Chicuis, es para darle una satisfacción a los más necesitados, no nos llevamos nada. Forma parte de esto ser criticado permanentemente, lo lamento más por mi familia que por mí. Pero las cosas se hacen bien".

Carlos Suárez

"Es tan importante para este club que este verano procedimos a renovarle un año adicional además del que tenía, habla de la confianza del club en él. Carlos se lesiona en pretemporada y quiere decir que no la hace porque tiene una lesión. Sale de la lesión y tiene la problemática de no haberla completado. Los compañeros habían adquirido un nivel de físico que él tiene que alcanzar con su trabajo en el día a día. Ha hecho la pretemporada que no podía. Es un emblema para el club, es nuestro capitán, las relaciones son excelentes. No, no ha habido que apagar ningún fuego, en absoluto. El entrenador lo explicó, la relación es superior a la normal. Se ha perdido hacer pretemporada, la está haciendo todavía. Que Carlos va a ser un baluarte no hay dudas".

Copa del Rey

"Varias opciones. Se busca la más cómoda para todos. Hay que prever si puede haber algo de espectadores, que lo más seguro que no. Hacer una burbuja adecuada, es la problemática, a finales de la semana próxima se dirá cuándo se juega".

Belinelli

"Nosotros hicimos nuestras inversiones el año pasado. Belinelli me parece magnífico, no lo voy a descubrir, pero nosotros también invertimos donde creíamos. Lo más importante para mí es que tengamos la suerte de tener el mínimo de jugadores lesionados, que tenga el problema el entrenador de ver a quién pone en cada partido. Que haya ese problema, lamentablemente hasta ahora no ha podido".

Mercado

"Hay que ser honestos. En la situación actual no se pueden hacer dispendios. Tenemos que ser prudentes como gestores. Tenemos un buen equipo armado, todo es mejorable en la vida, pero no es el momento de hacer dispendios cuando se le piden a la sociedad esfuerzos. No se pueden hacer locuras, que nos puede doler la barriga".

Cantera

"Quien me conozca sabe que toda la cantera me la veo, hasta el coronavirus veo casi todos los entrenamiento de infantiles de niñas a los juniors. A Alberto lo vi cuando aún era cadete. Alguno se acuerda cuando lo dije, llevaba sus gafitas puestas, que este chico iba a llegar. Con el resto de chavales, tanto a Francis como a Rubén, ahí están ellos, antes de tomar la decisión de irse a EEUU tenían un contrato encima de la mesa, sus padres lo saben. Ahora es más fácil. En mi despacho tenían encima de la mesa la continuidad. Tomaron la decisión de irse, que la entiendo y respeto. No esperamos a la vuelta, alguno tuvo que salir corriendo porque firmó el día que acabó su vida universitaria. Francis quería probar con Charlotte, por eso tardó más. Son ADN Guindos, como dicen los medios, y estamos satisfechos".

Nzosa

"Quiero recordar que esto tiene su periodo de maduración. Hay muchos que están jugando muy bien. En la vida pasan a veces circunstancias raras. Un viaje de la selección congoleña, él viene aquí con las personas adecuadas, ve cómo trabajamos con los chicos, con profesionales que tenemos, cómo los chavales estudian, se les prepara mentalmente para su vida porque no todos serán profesionales, se les prepara para la vida. Todo eso impactó al chico, que ya no quiso volver. Han participado muchas personas en su fichaje. Un despacho de abogados de primer nivel, los varios profesionales que han trabajado en este proyecto. Hemos tenido un poco de suerte, hay que reconocerlo, pero ha sido una gran labor. Se encontraba en una situación irregular en Italia y ahora está perfectamente legalizado en España, todo con los papeles correctos. Parece que sí, que puede ser español".