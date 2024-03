BCL: El Unicaja y sus cuentas para ser primero de grupo

El Unicaja miraba este miércoles de reojo qué sucedía en el otro partido de la jornada de su grupo en la BCL con la tranquilidad del trabajo bien hecho. La clasificación para los cuartos de final aún no es matemática después de la victoria del Cholet sobre el Tofas Bursa (77-74). De esta manera, la clasificación queda con 4-0 para el Unicaja y con 2-2 para franceses y turcos. Con 0-4 está el Strasbourg, aún no matemáticamente eliminado.

Las cuentas para el Unicaja son sencillas. Una victoria en los dos partidos que le restan (próximo miércoles 13 de marzo a las 18:00 horas en Bursa o martes 19 de marzo en Málaga a las 20:30 horas ante el Cholet) le daría no sólo la clasificación para la siguiente ronda sino también el primer puesto de grupo y el consiguiente factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final, al mejor de tres partidos. Pueden, incluso, valer dos derrotas para ser primeros aún en el supuesto de que el Strasbourg no gane ningún partido y haya un triple empate a 4-2 entre Tofas, Cholet y Unicaja. El Unicaja tiene ahora mismo un +32 acumulado de los dos duelos ante turcos y franceses. El Tofas, un +10 quedándole aún el duelo contra el Unicaja en su feudo. Y el Cholet, un -10, igualmente con un duelo pendiente en Málaga. O sea, bastaría proteger el +19 con el Tofas y el +12 con el Cholet (siempre que no haya un -23 combinado entre las dos hipotéticas derrotas, siempre y cuando los dos ganaran al Strasbourg) para asegurar la primera posición del grupo.

Un colchón de seguridad, no obstante, que es mullido y que, aunque hace que la clasificación no sea matemática, sí sea virtual para los cuartos de final a dos jornadas del final. Queda rematarlo y una victoria en Bursa haría que el último duelo ante el Cholet fuera un trámite.