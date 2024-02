Barreiro, misión completada y listo para la Copa

Además de sumar una nueva victoria contundente en ACB, el Unicaja vuelve de Santiago de Compostela a Málaga con un Jonathan Barreiro que ya entra en dinámica. Contó el coruñés con minutos después tras más de dos meses parado, una rotura de escafoides que conlleva una recuperación laboriosa, con paso por el quirófano al principio de tratamiento, pero cumplió los plazos. Tiempos exactos para que pueda jugar la Copa del Rey, que era el objetivo hace semanas, incluso se marcaba en rojo la visita a Fontes do Sar para destensar su cuerpo y que llegara con cierto rodaje; importante para no llegar inactivo a ese partido con Lenovo Tenerife. Ibon Navarro tiene por lo tanto los trece jugadores de la primera plantilla disponibles, un lujo para afrontar el segundo título de la temporada con plenas garantías. Pero que obliga a un trabajo invisible en la gestión de los descartes. Mientras la salud sea plena, un jugador se quedará fuera siempre. Frente al Obradoiro fue Yankuba Sima, que vio el partido en el banquillo del Fontes de Sar. Esa situación incómoda de equipo grande. Bendita.

Doce minutos sumó Barreiro a su mochila que vendrán de maravilla para preparar la semana. Salida en el quinteto inicial y correcto en sus acciones. Anotó dos canastas en transición, tres rebotes y un trabajo oscuro que sale a relucir en escenarios muy concretos. "Le he visto bien. Su entrada en el campo ha sido buena. Ha sufrido algo más con Scrubb en defensa de lo que ha tenido con Tinkle. Pero, para ser el primer partido después de dos meses, ha estado bien", analizaba Ibon Navarro su partido. La Copa del Rey, más aún si el Unicaja hace un buen papel, es un jugador obligatorio en esos marcos de intensidad y dureza, como debería ser los cuartos de final ante Lenovo, rival que por estructura del equipo aurinegro, el coruñés aparece, como ya lo hiciera durante el play off o la final de Copa de Badalona, donde varias acciones positivas en los últimos minutos dieron al Unicaja una parte del título. Fantástica noticia para Ibon Navarro y su cuerpo técnico, que ahora deberá hacer ese trabajo de gestión ante el damnificado que no estará frente a los de Vidorreta.

Dos rotaciones, también de calidad en el tercer cuarto, que coincidió con la explosión del Unicaja en el partido. Chispazos de Carter o Taylor, mientras Barreiro hizo esos trabajos de intendencia, que lideró Melvin Ejim, el mejor del Unicaja ante los de Moncho Fernández. El nivel es descomunal en todos los jugadores, el gran tesoro de este Unicaja. Ahora será la primera vez está la plantilla al completo y con minutos en las piernas. Misión cumplida.