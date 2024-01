Jonathan Barreiro, objetivo Obradoiro

Jonathan Barreiro avanza en una recuperación inmersa en su fase intermedia, todavía lejos para vislumbrar el retorno del gallego, pero Ibon Navarro apuntaba una fecha: el Obradoiro-Unicaja del próximo 10 de febrero, último partido antes de la Copa del Rey. "No hay novedad. Seguro que antes de dos semanas no va a estar. Sería una muy buena noticia si pudiera hacer una de 5x0 la siguiente, y ojalá que pudiera estar en disposición de entrar en convocatoria para el partido de Obradoiro, antes me parece muy aventurado y arriesgado hacerlo. Para los partidos de BCL no podemos contar con él seguro, entonces tenemos los otros cinco cupos". El coruñés se perderá, casi con total probabilidad, los tres primeros partidos de esta fase de BCL, que condiciona esos problemas de cupos, acentuado si finalmente cristaliza la salida de Mario Saint-Supéry, aún en duda.

Tiempos que será innegociables

El Unicaja no correrá riesgos en ningún caso con Barreiro, por lo compleja que es esa recuperación en el escafoides, dolencia que puede convertirse en crónica si esos plazos no se respetan. Es un hueso complicado a la hora de sanar y soldar, cuando las sensaciones del jugador pueden ser otras. Y por el contexto deportivo sería irracional el tratar de reducir esas 8-10 semanas, que en un principio manejaba el club para consumarse su vuelta. Como aludía Ibon Navarro en alguna ocasión, los servicios médicos del club insisten en esa paciencia. De retrasar al máximo su vuelta a las pistas para minimizar riesgos. Que no sea la mano de tiro ayuda en el proceso, para que la puesta a punto sea más rápida. Claro que se mira a la Copa, a solo un mes que el Unicaja dispute sus cuartos de final ante el pétreo y fiable Lenovo Tenerife. Esa es la fecha. Pero no será sencillo que llegue en unas condiciones óptimas, más en unas exigencias tan altas como es una Copa, semana donde las sensaciones tienen peso. Y no son días para experimentar. El Unicaja maneja, como escenario ideal, que el jugador pudiese disputar un partido antes para quitar la telaraña y acumular cierto rodaje. Y el partido con el Obradoiro es el objetivo.