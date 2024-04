Así luce el Belgrado Arena antes de la Final Four de la BCL

El Belgrado Arena (ya no tiene la marca Stark de patrocinio) será la sede de la Final Four de la BCL. Tiene una capacidad de más de 20.000 espectadores aunque se reducirá su aforo para esta ocasión porque no hay demanda como en partidos del Estrella Roja o el Partizan. Los preparativos de la instalación ya están y se podían ver las lonas del torneo cubriendo los exteriores.