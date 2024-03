Belgrado, sede de la Final Four de la BCL 2024

La víspera del sorteo de los cuartos de final de la BCL, la Patrick Baumann House of Basketball en Ginebra (Suiza), sirvió para conocer la que será la sede de la Final Four que coronará la octava edición de la competición, que en 2017 comenzó. Será Belgrado, capital de Serbia, en el Stark Arena (Belgrade Arena originalmente), uno de los mejores pabellones de Europa, con capacidad para más de 20.000 espectadores. "Es magnífico, es un sede con tremendas experiencias. Estamos encantados de conectar con el baloncesto serbio y de Belgrado. Traemos un gran show, a la ciudad y al evento, un gran fin de semana de baloncesto, en todos los sentidos. Nos permite mostrar el producto. Encontraremos sorpresas y será un gran evento", decía Patrick Comninos, CEO de la BCL.

La Final Four de la Basketball Champions League se desarrollará del 26 al 28 de abril. A ella se llegará después de los play off de cuartos de final, que se desarrollarán del 2-3, 9-10 y 16-17 de abril y que fueron sorteados en Ginebra este jueves. La Laguna (Tenerife), Atenas (Grecia, dos veces), Amberes (Bélgica), Nizhni Novgorod (Rusia), Bilbao y Málaga habían acogido las siete ediciones anteriores de la Final Four (la de 2020 fue una Final a Ocho por la pandemia). Ahora se abre un nuevo mercado dentro de la intento de la FIBA de ir expandiendo el baloncesto por otros mercados. Eso fue en contra, entre otros factores, de la opción de Murcia.

"Es un sitio muy icónico, hemos podido trabajar este año con la Federación de Serbia. Aunque no tenemos clubes de Belgrado, hemos usado las instalaciones para los clubes de Israel y hemos utilizado esta conexión. Hemos tenido el apoyo del presidente de la República, el ministro de Deportes, Sasha Danilovic, presidente de la Federación. Goran Grbovic, que gestiona el pabellón...", explicaba Patrick Comninos, CEO de la BCL. Zeljko Rebraca, histórico pívot campeón del mundo y de Europa con Yugoslavia, es el embajador de la Final Four.

Zlatko Bolic, secretario general de la Federación, dijo que "cumplimos 100 años el año pasado. Para nosotros este torneo es muy importante, somos el país del baloncesto. Vivimos, sentimos el baloncesto. Queremos que todos los clubes se sientan en casa. Les deseo suerte a todos los participantes", señalaba. Svetislav Pesic, legendario entrenador, decía que "estuve en Málaga y fue una gran experiencia, todos fueron grandes partidos, muy igualados, en un gran escenario". También estuvo presente Dragan Tarlac, otro histórico pívot, como mano inocente.