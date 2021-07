Brizuela: “Me tenéis en Málaga para rato”

Darío Brizuela transmite la sensación de estar disfrutando como un niño al lado de la generación dorada del baloncesto español. Además, está planteando batalla para ir a Tokio, dejando buenas sensaciones en los ratos que ha tenido ante Irán. Parece difícil entrar entre los 12, está muy caro, pero por él no queda. “Disfrutando mucho, intentando aprender algo de cada entrenamiento, de cada experiencia con estos jugadores. Desde amigos a Fotis me dijeron lo mismo, que disfrutara y aprendiera cada día”, explicaba el escolta vasco: “No estoy peleando, no es la actitud que tengo. Puedo aportar ciertas cosas, lo que sé hacer, y si Sergio considera dentro de unos días que es adecuado ir a los Juegos, pues bien. Si no, igual de bien. No peleo por nada, sino intentar ayudar. Si no voy, estaré muy agradecido igual”.

“En la pista es una gozada, gente de muchísimo nivel. Te das cuenta de que hay gente mucho mejor que tú y todo lo que te queda entrenar para siquiera acercarme a ese nivel. Fuera de la pista, es verdad que es un placer conocerlos en persona. Cuando conoces a alguien no es lo mismo en la pista que fuera. Puedes tener incluso una concepción distinto. Son todos buenísimas personas. Conocerlos mejor es una maravilla”, explicaba las sensaciones a la hora de entrenar con grandes monstruos, al tiempo que explicaba que Scariolo no le pedía nada especial: “No hemos hablado de roles, intento hacer mi juego, ser agresivo y nada más. Se da por supuesto que soy de los últimos en llegar. Las cosas que me equivoco están cerca de mí y se lo agradezco mucho”.

“Las conversaciones son normales, nada en particular. Tampoco voy a ser un pesado, aunque me encantaría preguntarle muchas cosas (risas). Pero él tiene relación de muchos años con otros. Es muy amable, me parece un tío muy interesante. Puede jugar hasta los 45. Yo si fuera él seguiría jugando. Es un grande”, afirmaba sobre Pau Gasol.

Habló también Brizuela sobre Barreiro: “Es el primer fichaje, hay dudas sobre la temporada. Hay mucha gente con contrato, por mi parte nos quedaríamos todos, pero al final es importante que el club mantenga jugadores, más allá de las excelentes relaciones personales. Pero no conozco los planes del club, estoy preparado para lo que Fotis me diga”, afirmaba, al tiempo aseguraba que se quedará en Málaga: “Estoy con contrato todavía dos años más, me tenéis para rato en Málaga. La respuesta que siempre he tenido en el club es que cuentan conmigo y me quedan dos años de contrato, están ahí y eso lo demuestra. Nunca he recibido una respuesta contraria. De hecho, todos los comentarios que he recibido del club, sin tener que preguntar, han sido que cuentan conmigo y yo estoy muy contento de estar aquí y no hay que cambiar nada”.