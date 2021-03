Brizuela: "Me gusta que Fotis me pinche y no me pase ni una, puedo mejorar mucho con él"

Darío Brizuela es el hombre de moda en el Unicaja. Con Fotis Katsikaris ha elevado un escalón su juego, también estuvo inmenso en la ventana a las órdenes de Sergio Scariolo en la ventana. Ni siquiera una lesión molesta, un edema óseo en el tobillo que le hizo perderse cuatro partidos, ha frenado su momento de juego y de confianza. Su última acción en Santiago ha dado la vuelta a las redes, una canasta tremenda.

El escolta vasco estuvo en Deporte Cope Málaga, donde dejó reflexiones interesantes sobre la situación que atraviesa él, en gran racha anotadora, y el equipo. "Intento estar alejado de eso, no darle muchas vueltas ni ver la jugada repetida, intento estar tranquilo. La sensación tras el triple a minuto y medio y del tiempo muerto posterior es que pensábamos que con un par de defensas más estaba el partido controlado, pero fuimos incapaces y ellos atacaron rápido y nos pusieron en problemas", recordaba sobre la jugada decisiva y ese minuto y medio final que arregló con el canastón.

"Estoy contento de cómo salen las cosas, pero sobre todo porque gana el equipo, que es lo importante. Ahora que las cosas van bien, como me enseñó un entrenador que tuve y al que aprecio mucho, hay que cuidar de todo como si fuera mal y trabajar igual o más", advierte Brizuela, que admite que ha pasado unas semanas complicadas con la lesión en el tobillo que se produjo ante el Movistar Estudiantes: "Ha sido una lesión complicada, el problema con el edema óseo es que no hay un tiempo fijo, depende de si el hueso absorbe o no. Pensábamos que iba rápido pero tuve una recaída y fue todo mal. Tuvimos que cambiar la estrategia y al final fue la segunda que utilizamos la buena. Se alargó más de la cuenta y no estaba nada contento, pero es la vida del deportista. Ahora todo olvidado y limpio y preparado para jugar sin ningún riesgo".

El regreso de Carlos Suárez, estima Brizuela, es una buena noticia para el equipo. "Entrena con nosotros poco a poco y el plan es que esté ya el sábado para jugar. Le echábamos de menos, se nota cuando está Carlos está en pista", asegura el escolta.

¿Qué le ha dado Katsikaris al equipo? "Exige mucho, eso lo primero. Desde el primer día ha estado ahí detrás nuestra porque cree en nosotros y cree que hay mucho potencial. Nos ha dado mucho más orden en defensa y en ataque ahora que nos conoce mejor sabe en qué punto puede explotar las cualidades de cada uno. Estamos muy contentos con él y es evidente que la imagen del equipo es otra. Los resultados están bien pero el objetivo es entrar en play off y hay que trabajar mucho para eso", dice Brizuela, que habla de su casa concretos: "Hay muchas cosas con las que me pincha. Que sea capaz de seleccionar el mejor tiro, no siempre acabar yo, buscar más a mis compañeros, no forzar acciones que no estén bajo control, rebajar pérdidas, que esté más atento en defensa... Está muy encima mío y yo se lo agradezco porque sé que puedo mejorar mucho con él. Es lo que me gusta, un entrenador que me pinche y que esté encima, que no me pase ni una, como Fotis".

"Hemos estado viendo el calendario en el gimnasio y he visto los próximos cinco partidos y el margen de error es mínimo. Porque los equipos que vienen por detrás quieren quitarnos la plaza y están muy fuertes. Como dice Fotis, son 11 finales", señala el internacional español sobre lo que queda. Lo primero, el duelo con el Burgos, que ha estado un tanto en el aire, aunque parece que se podrá jugar. "Esta temporada es así y es la segunda vez que les pasa. Me he preocupado por uno de sus jugadores, ex compañero y buen amigo mío. Está bien, los síntomas son leves. Lo más importante de todo es que estén bien, que no tengan síntomas y secuelas. Es el riesgo de esta temporada. No es agradable quedarte en un país extranjero, imagina que lo coges y estás mal en un hotel. Esperamos que podamos jugar, sería la mejor señal, no le deseo esta situación a nadie. Ahora que estamos bien y contentos lo mejor es competir. Cuanto más se aplacen los partidos más concentrados estarán después. Sí es verdad que podríamos trabajar más, pero en la dinámica en la que estamos, tanto por nuestro bien como por el de ellos, ojalá podamos jugar. Su salud es lo primero".