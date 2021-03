El Unicaja volvió a entrenar tras descansar el lunes y un tedioso viaje de vuelta desde Santiago el viernes. Y lo hizo con novedades positivas. El capitán, Carlos Suárez, está de vuelta. Después de que se lesionara en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barça, poco después de reaparecer, en un gemelo, el de Aranjuez ha estado parado cinco semanas. Aunque su idea era haber vuelto contra el Gran Canaria en un principio, se optó por la prudencia. Y ya parece a tono para regresar.

Suárez casi completó el entrenamiento a las órdenes de Katsikaris, sólo paró en el último tramo. Una buena señal para el capitán, que ha enlazado numerosos problemas musculares desde la temporada 2018/19. Sólo ha podido jugar 100 de los 147 encuentros disputados en los tres últimos cursos, un número que contrasta con la fiabilidad anterior. Esta campaña sólo jugó 22 de los 43 partidos que se llevan.

Y es un Suárez, por las cualidades del resto de la plantilla, un jugador capital en el equipo. Por sus capacidades defensivas y para el rebote, por su lectura de juego e intensidad. Katsikaris le ha empleado, incluso, como tres en algunas situaciones, como sucedió en Fuenlabrada. "Suárez tiene la experiencia para defender ahí y para ayudar en el rebote. Ha jugado ahí muchos años y sabíamos que es un jugador muy experimentado e inteligente. Ha respondido muy bien y este esquema de tres altos nos ha ayudado mucho", decía entonces.

"Hay muchos factores que puede ser. Muchos minutos después de inactividad, que acababa de volver, tema de estrés... Estamos intentando mirar otras cosas para ver cuál puede ser el origen y pararlo. Estamos con la alimentación, pero es lo que más estoy cuidando porque es fundamental y más cuando tienes más edad. Pero hay más factores, estamos mirando otras cosas y creo que vamos a dar con la tecla para que no vuelva a ocurrir y no recaer, que es lo que quiero. He tenido lesiones en mi carrera, pero nunca con tanta continuidad. Hay algún estudio que va ligado al Covid-19, que documenta que se están dando un número anormal de lesiones, también en otros deportes, de carácter muscular, en otros equipos también. Lo principal que queremos ver es qué se nos escapa y a ver si damos ya con la tecla", decía Suárez justo después de la lesión copera. Ha pasado diversos test, desde intolerancias a alimentos hasta diversas pruebas y tratamientos con plasma enriquecido, para intentar poner coto a una situación que se ha repetido con continuidad.

Ahora llega el momento de, si no hay más problemas, tomar decisiones para Katsikaris, que si Suárez está bien deberá hacer un descarte en las rotaciones, al haber 13 jugadores disponibles, 12 profesionales más Nzosa, que aún tiene ficha con el junior, por lo que no es necesario hacer cambios cada jornada.