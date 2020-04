Los Guindos en modo virtual

La cantera del Unicaja, como el primer equipo y el resto de deportes, está parada por la pandemia del coronavirus. Eso en la parte de trabajo de equipo y en pista, porque en otros niveles sí sigue funcionando. Antonio Herrera, director técnico de la cantera de Los Guindos desde el verano y responsable del equipo junior que compite en Liga EBA, hace un repaso a cómo va la temporada hasta este momento del parón, centrada en la evolución de jugadores y el trabajo que se hace con los jóvenes, que están confinados en su casa. Después de cinco años como ayudante de Joan Plaza en el primer equipo y un paso por LEB Oro la pasada temporada, también ha tenido su periodo de reciclaje

"A nivel de cantera, cada entrenador mantiene el contacto con sus jugadores. Los más pequeños, a nivel de juegos, también desde el punto de vista psicológico, todos los días Alba [psicóloga del club] hace unas tareas que se van distribuyendo entre jugadores y jugadoras, los preparadores físicos mandan vídeos demostrativos y se va haciendo trabajo", explica Herrera, mientras que el contacto va aumentando conforme crece la edad: "Los más mayores, además del trabajo mental y físico, nos reunimos en Youtube todos los días a los 19:00 horas en un canal abierto. Ahí ponemos vídeos que pueden ser un cuarto de un partido nuestro ya editado, de cualquier partido de Euroliga junior, lo comentamos, también la entrevista de Ricky Rubio en el BBVA, un Informe Robinson de algún jugador de baloncesto... Se ve en común, se va chateando y comentando".

"En ese mismo canal, los jugadores tienen un vídeo con su nombre, de un role model, de un jugador de élite al que podrían asemejarse, con distintas situaciones de juego. Cómo juega Kevin Pangos bloqueo directo, cómo hace Matt Janning el bloqueo indirecto, Anthony Randolph abriéndose para tirar... A cada uno le pedimos que nos manden 2-3 ideas sobre lo que han visto", prosigue el entrenador sevillano sobre cómo se realiza el trabajo en este tiempo: "A nivel de club aprovechamos para mejorar el programa del trabajo por categoría, perfilándolo más para la temporada que viene. También me miro todos los partidos de Europeo del verano pasado, sub 16 y sub 18, en categoría B, con selecciones como Dinamarca, Islanda, Portugal... Más los campeonatos de selecciones de categoría infantil que ya se jugaron para hacer criba, seleccionar jugadores que podemos ir contactando y vigilando, ver vídeos de posibles becados... Lo más sencillo es dejarse llevar, en nuestro caso no queremos que sea así. Los juniors deben pesarse y enviarlo, tienen que planificar lo que van a comer, que tomen conciencia de lo que es un deportista de élite".

Competitivamente, el equipo ganó el Torneo de Linares, llegó a la final del Torneo de la Euroliga en Valencia y en EBA peleaba en la parte alta de la fas por la permanencia. "A nivel competitivo quedaba todo, Campeonatos de Andalucía, España y esa final a 8 de la Euroliga. La plaza directa sólo se le dan al campeón del torneo y nosotros quedamos segundos tras el Gran Canaria. Sí teníamos la esperanza a nivel de clasificación de ir a Colonia, sabemos que alguna plaza se la guardan de invitado para el país que es sede del torneo, a nivel de club se trabajaba para que no fuéramos nosotros. Gran Canaria y Madrid ganaron y nosotros quedamos segundos. Sí sabíamos que no quieren más de tres por país. Pero, claro, ahora todo está parado y no sabemos", razonaba Antonio Herrera, que, bajo su visión, opina que "hasta ahora la temporada era muy positiva porque para nosotros el resultado está bien y a nivel de Liga EBA hemos competido y Euroliga también. Lo más importante es que los jugadores con proyección de primer equipo, tenemos un número de jugadores que claramente puedan llegar, que le han servido al primer equipo para entrenar a muy buen nivel cuando ha habido lesiones. Primero entrenamos pensado en jugadores sin dejar de pensar en los equipos. A nivel de junior/EBA, hay jugadores y jugadoras de cantera para jugar a corto en los primeros equipos".

A raíz de esa idea, uno de los últimos partidos del Unicaja fue en Badalona en la Eurocup, con 15 minutos muy buenos de uno de los jugadores que ha tenido este año a sus órdenes Herrera, Pablo Sánchez. "Uno de los vídeos que pusimos en Youtube fueron esos 15 minutos de Pablo Sánchez en Badalona. Es como un título. Para la dirección de la cantera son más importantes esos 15 minutos que el equipo gane el Campeonato de Andalucía y España. La idea es que saquemos jugadores con potencial del primer equipo. Está por encima eso que los resultados como colectivos. Ese día fue para nosotros una fiesta, porque ese es el objetivo que hay en Los Guindos. El éxito está en esos minutos, si la competición hubiera continuado probablemente hubiera tenido protagonismo porque había lesionados y los fichajes no podían jugar en Eurocup", defiende Herrera, que amplía el foco con otros jugadores: "Es que realmente no han sido sólo eso minutos. En el día a día del primer equipo han ayudado Javi Rodríguez, Jeffry Godspower, Yannick, Rafa Santos, hasta José García... El equipo ACB antes del aluvión de fichajes tuvo en los juniors un apoyo grande para que se entrenase con cierta normalidad. Me siento bastante orgulloso porque cuando estaba en el primer equipo esos cinco años sí veía la gran dificultad que había en ese salto. Han ayudado al primer equipo a entrenar. Tiene su valor".

En una iniciativa novedosa, esta temporada se sacaron dos equipos de edad junior. Explica Herrera que es una medida revisable. "Era una generación con un número muy alto de jugadores de calidad. Por ejemplo, Rafa Santos y Dani Shelist empezaron en el equipo de primer año. En caso de que la competición se reanude para el Campeonato de España, ahí estarán. Que el primer equipo tirara de Pablo hizo que Rafa Santos tomara las riendas. La lesión de Traoré en Valencia la rodilla y el que no pudiera jugar Yannick hizo que Shelist se hiciera con la plaza de cinco con el EBA porque Ismael Tamba se había ido con el primer equipo. Qué tipo de estructura haremos para años posteriores ya la iremos viendo. Nuestra idea es una estructura piramidal, más equipos en la base que en la cúspide, pero hay flexibilidad según el talento de las generaciones".

La posibilidad de que el ciclo de formación se alargue con un equipo de LEB Plata es algo que está encima de la mesa en los despachos de Los Guindos, es la intención y en este parón se está debatiendo. El presidente, Eduardo García, ya se refirió a esa posibilidad."Este parón nos vale para reflexionar sobre el futuro, igual que en la parte de la cantera estamos aprovechando para mejorar el programa de trabajo y planificación, a un nivel mayor nivel de la cantera estamos dándoles vueltas a ese tema de LEB Plata a raíz de que Eduardo abriera la puerta a ese estudio", analiza Antonio Herrera: "Para la cantera es una posibilidad muy ilusionante, ayudaría mucho al primer equipo. A la hora de reclutar jugadores, podríamos ampliar el rango de edad. Y, por otro lado, tenemos una serie de jugadores con una proyección muy clara para primer equipo, pero el salto de junior a un primer equipo como el nuestro directamente es muy difícil. Hay dudas sobre las cesiones, sobre cómo encontrar el sitio adecuado. No hemos concretado aún, es simplemente es una idea en el club, hay que aprovechar este momento, ver pros y contras. Hay jugadores que van a ser profesionales con toda seguridad, pero una cosa es ser profesional en un equipo de LEB Oro, otra es saltar a un equipo como el nuestro. Creemos que hay que darle la posibilidad de ofrecerle 2-3 años más en la etapa de formación para que terminen de crecer".