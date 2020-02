El Unicaja cayó derrotado de manera dura ante un Real Madrid muy poderoso, inabordable. Tuvo momentos mágicos el cuadro de Pablo Laso. Mediado el segundo cuarto, tuvo un momento de debilidad con una llamarada de Darío Brizuela, la resistencia y el carácter.

Deon Thompson

Fue inferior a Randolph, como casi sucedió en todos los duelos individuales. Metió un par de canastas de media distancia al inicio del tercer cuarto, pero poco más.

Jaime Fernández

El tercer partido en el tercer día fue excesivo para su talón. No pudo más. Después de minutos notables en el primer cuarto, el madrileño no aguantó más y no pudo jugar en el segundo. Hay que cuidarle porque es clave.

Axel Toupane

También tocado físicamente, el francés no volvió después de su primera rotación. Apenas siete minutos.

Darío Brizuela

Carácter y negación de la derrota hasta donde fue posible. El vasco es una de las grandes noticias de la temporada. Acabaría con 22 puntos, 12 de ellos cuando el partido estaba aún en disputa. Le dio el último grado de competitividad al equipo. Básico para crecer.

Alberto Díaz

No le entraron un par de tiros buenos que hubieran apretado el marcador, pero ofreció la habitual competitividad también. Buenos momentos en el segundo cuarto.

Josh Adams

El americano tampoco tuvo de cara la canasta. Quería pero no podía anotar. En un partido así se le necesitaba súper.

Frank Elegar

Salió ya con el partido decidido, pero tuvo buena actitud, se peleó con Tavares, metió siete puntos. El camino para recuperar protagonismo.

Adam Waczynski

No tuvo espacio ni siquiera para tirar el jugador polaco. Bien parado, buena actitud.

Rubén Guerrero

El marbellí compitió bien en la primera mitad contra los gigantes madridistas, se le salieron un par de canastas. Una Copa que ha ratificado su crecimiento.

Carlos Suárez

Corajudo el capitán, ha jugado con un dedo roto la final. Lo dejó todo.

Volodymir Gerun

El ucraniano estuvo dentro del nivel general del equipo. Buena actitud, pero superado.