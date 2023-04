Carles Durán, duro con el trato del Carpena a Joel Parra

El Carpena esperaba a Joel Parra, lejos de prescribir aquel Unicaja sobrevalorado, que finalmente terminó llamando al exito en la Copa del Rey. Pese a esa narrativa, el Palacio abucheó al alero desde la presentación, con una cifra alta en decibelios. Cada vez que pasaba el balón por sus manos, sobrepasado, le pudo pesar el escenario, recibía la pitada de centenares de aficionados; y eso que el jugador intentó rebajar la tensión quitándole hierro al asunto. Demasiado tarde. Carles Durán habló de este episodio tras el partido, mostrándose el entrenador del Joventut muy duro con el comportamiento de la grada del Carpena, tema espinoso el ver que el baloncesto se está alejando de ese ambiente respetuoso, aunque es cierto que la afición no pasó los límites, según Durán sí.

"No creo que mereciera ese trato. No sabía nada, sé que su tono es más bromista de la cuenta, pero quiero aprovechar para decir algo. Que nos falten el respeto en general es normal, pero hoy nos hemos ido cuando ya había acabado el partido, nos insultan delante de una fila de 20 niños. Cuando acaba el partido me parece muy bien, pero lo que quieren los niños es una chocada de manos del jugador, una firma o una foto. No deben seguir insultándonos, lo digo aquí porque nos ha pasado aquí, pero lo digo también en Badalona si hace falta. Que haya tensión o rivalidad me parece correcto, pero había muchos niños, ellos quieren conocer al jugador, por qué nos tienen que insultar. Hemos cometido un error, pues pedimos disculpa. No hace falta insultar, pero si encima hay niños, qué educación le estamos enseñando", decía Carles Durán.

Tendrá ese recibimiento Parra cada vez que venga a Málaga, declaraciones en un ambiente informal, pero con un mensaje que no sentó bien en la ciudad. Viéndolo desde el lado constructivo, fue fetiche para el Unicaja, ya estimado como se merece, y no cuando se produjo esa entrevista al campeón de Europa.