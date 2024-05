Pellicer, sobre los cánticos en su contra: "Entiendo al público, es un año muy importante"

El Málaga CF se vio las caras ante la AD Mérida en un duelo vital para coger algo de ritmo y dinámica antes de los playoffs de ascenso a Segunda División, pero la victoria es una asignatura pendiente para el conjunto entrenado por Sergio Pellicer, que tuvo que dar la cara en rueda de prensa después de haberse oído gritos tímidos pidiendo su dimisión desde las gradas.

El técnico de Nules fue cuestionado por su continuidad: "La duda es la esencia de nuestro trabajo. Entiendo al público, porque es un año muy importante. Estamos en playoffs y hay gente que no está contenta con el trabajo del entrenador. Ustedes saben que soy de mecha corta, pero luego me calmo y soy compresivo con los demás". "Lo entiendo, porque al final son aficiones, que son sentimiento y ellos ven que no conseguimos la victoria. Significa que hemos de mejorar y creo que es verdad que la segunda parte es lo que quiere ver la gente en La Rosaleda. Lo primero a lo que se señala cuando las cosas no van es al entrenador y pido perdón si no se están haciendo las cosas como querían. Los jugadores que estén tranquilos, pero ya estamos matemáticamente en playoffs, que era el primer objetivo de la temporada, aunque ahora parezca poco", añadió.

Tras esto, reveló el sentir del plantel: "Está triste. El vestuario ahora está en silencio. Venimos de cuatro partidos que no hemos conseguido la victoria. Es cierto que en la primera parte hemos tenido alguna ocasión, pero no hemos sabido finalizar la jugada. La segunda parte hemos generado muchas situaciones, se lo he dicho al descanso, pero nos falta ese puntito. Evitar que nos penalicen los rivales, que con poco nos hacen daño. Al equipo no se le puede negar el esfuerzo, la actitud de los chicos. Muy poco que celebrar y mucho que trabajar". "El nivel se percibe así por el club que somos y nuestra afición. Son mucha gente joven que está creciendo. A partir de ahí, el responsable soy yo. El ruido que hay es normal, porque dudar es algo normal. Ante este tramo tan importante, no llegamos en nuestra mejor situación. Especialmente en La Rosaleda, que creo que es clave para el objetivo que perseguimos", quiso puntualizar sobre la situación.

Sergio Pellicer tuvo unas palabras sobre las oportunidades desperdiciadas para ser terceros de grupo: "Claro. Estamos en una situación que es entre tercero y quinto y, entonces, estamos ya mentalizados de llegar bien al partido ante el San Fernando. Somos nosotros y campos a seguir trabajando para conseguirlo, pero claro que da rabia".

El técnico de Nules también quiso comentar el momento actual y la comunión con la afición: "Somos nosotros. Esa energía y esa unión que había al principio de temporada con las victorias. La afición siempre ha apoyado, en el momento más importante tenemos que darle a nosotros la afición para que se vuelva a enganchar. Esa comunión entre aficiones, club, plantilla… La tenemos que generar nosotros".

Durante el partido, hubo momentos controversiales como que Antoñito Cordero fuese la primera opción para la ofensiva tras el descanso: "En el tema de Juanpe no estaba para poder jugar más. Los jugadores son los primeros que sufren. A veces la gente joven ayuda por su mente fresca, esto no deja en mal lugar al resto de jugadores. Todos van a aportar durante lo que queda de temporada". Además de esto, tuvo que hablar sobre la situación de Ramón: "Tiene molestias. Estamos esperando a la prueba, pero tiene molestias en el cuádriceps".

Antes de concluir, habló sobre los errores del equipo: "Se ha generado, pero no ha entrado. A mí me preocupa que no se genere. Cuando lleguemos en esas zonas hay que sacar el balón de zona y buscar el lado contrario y desgastarlo. Me da muchas rabia, porque los veo en le entrenó y de cada diez, pues siete son gol. Con los pequeños errores le damos fuerza al rival en nuestro campo. Es una cuestión que tenemos en nuestro debe y debemos mejorar y trabajar". "La primera parte viene precedida por la acción del gol. El análisis va en función del resultado. El descanso ha sido la charla más calmada de toda la temporada. Se consigue más con un 1 gramo de cariño que con 1 kg de dureza", añadió.